回應藍白提彈劾 卓榮泰：行政院經發會才對國家有幫助

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白立委今天向監察院提出彈劾。卓榮泰上午出席行政院經濟發展委員會前接受媒體聯訪指出，經發會才是對國家最有幫助、真正該辦的事，努力把國家往好的方向進步。

藍白上周在立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰；國民黨立委翁曉玲、副書記長王鴻薇、徐巧芯、民眾黨副總召張啟楷、立委麥玉珍今天再舉行「懲治國賊、捍衛憲政──正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會，表明立場。

對於藍白立委對他提出彈劾，卓榮泰今天指出，經發會是行政院最重要的經濟政策平台，且邀請顧問與會，是政府跟民間產業、社會界最重要的溝通。今天這件事情，才是對國家最有幫助、真正該辦的事，努力把國家往好的方向進步。

卓榮泰上任後設置行政院經濟發展委員會，分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但當時因南部風災、對等關稅不確定性等因素干擾，僅創新經濟組完成開會，今天再度重啟，由「包容成長組」打頭陣，30日由均衡台灣組接棒。