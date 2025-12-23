快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天出席經濟發展委員會。記者邱德祥／攝影
針對行政院卓榮泰不副署財劃法，藍白立委今天向監察院提出彈劾。卓榮泰上午出席行政院經濟發展委員會前接受媒體聯訪指出，經發會才是對國家最有幫助、真正該辦的事，努力把國家往好的方向進步。

藍白上周在立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰；國民黨立委翁曉玲、副書記長王鴻薇徐巧芯、民眾黨副總召張啟楷、立委麥玉珍今天再舉行「懲治國賊、捍衛憲政──正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會，表明立場。

對於藍白立委對他提出彈劾，卓榮泰今天指出，經發會是行政院最重要的經濟政策平台，且邀請顧問與會，是政府跟民間產業、社會界最重要的溝通。今天這件事情，才是對國家最有幫助、真正該辦的事，努力把國家往好的方向進步。

卓榮泰上任後設置行政院經濟發展委員會，分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但當時因南部風災、對等關稅不確定性等因素干擾，僅創新經濟組完成開會，今天再度重啟，由「包容成長組」打頭陣，30日由均衡台灣組接棒。

行政院 經濟發展 卓榮泰 財劃法 翁曉玲 王鴻薇 徐巧芯 張啟楷 麥玉珍

相關新聞

提游盈隆掌中選會綠傳雜音 民進黨團嚴守適格、適任原則審查

行政院公布中選會委員提名名單，提名曾批大罷免的台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，引發部分綠營支持者不解。民進黨立院黨團...

影／藍白立案彈劾 卓榮泰：經發會才是真正該辧的事情

行政院長卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第二次顧問會議「包容成長」分組，聚焦中小微企業多元發展、青年多元發展，以及擴大...

回應藍白提彈劾 卓榮泰：行政院經發會才對國家有幫助

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白立委今天向監察院提出彈劾。卓榮泰上午出席行政院經濟發展委員會前接受媒體聯訪指出，經發...

中選會委員名單 賴士葆：賴總統總算尊重在野黨

國民黨團書記長羅智強表示，針對本次中選會委員提名名單，國民黨團將依照立法院法定程序依法審查，過程中必定善盡職責，落實監督，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

中選會委員名單 吳思瑤：執政黨遞出橄欖枝

行政院公布中選會委員提名名單，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，無疑地，這是執政黨遞出橄欖枝最新動作，希望朝野和解可以從人事案開始，勿為反對而反對。黨政人士指出，政院十月底發函請各黨團推薦人選，藍白十一月初就回覆，明年選務工作繁重，希望中選會能運作確保選務順利進行。

新聞眼／遲來的中選會委員名單 朝野和解試金石

在行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法、「憲訴法五人判決」出爐後，朝野對立持續升溫。在僵局未解之際，行政院昨公布中選會委員提名名單，由於提名人選橫跨朝野背景、含納各黨推薦，民進黨立委也解讀賴總統「遞出橄欖枝」，似乎讓朝野和解看到一絲曙光。

