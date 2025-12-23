聽新聞
新聞幕後／預算審議綠頻施壓 藍白不讓 加劇對立

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷李成蔭／台北報導

已被藍白數度封殺的一點二五兆元國防特別條例草案，今再度叩關。民進黨礙於席次弱勢，已做好打論述戰準備，就是要給藍營壓力。不過，國民黨認為，在政院不副署、憲訴法五人判決等憲政僵局下，朝野對立態勢升溫，看不出在野有退讓的可能性。

民進黨人士指出，民進黨發言人吳崢昨天大動作抨擊，稱國民黨持續阻擋國防預算與國安法案，外界質疑藍營立委「赴中領旨、返台照辦」說法，恐難撇清，就是要給藍營壓力，迫使藍白不敢再擋。

另名綠營人士分析，綠營礙於席次弱勢，只能一面向藍白施壓，質疑在野屢擋國防、國安法案，赴中理由又說不清楚，另方面特別預算審議有時間壓力，須把拖延審議的壓力轉移到藍白身上，強調政府很想成事，卻被在野扯後腿。

藍營研判，如果民進黨政府真心想加速通過軍購總預算，面對朝小野大的現實，應該放下身段盡力協調促成，但從「農曆年前鄭習會」、「藍委赴陸」等特定媒體報導，綠營有節奏地釋出對藍營抹紅的訊息，反而更讓民眾感受到，「民進黨的抗中牌已打到天花板」。

藍營認為，府院接連強硬出擊，讓對立氛圍回到大罷免前，顯然是要加壓在野，讓敵意堆疊，並非真心想盡快處理，而是演給美方看、迫使美國來施壓在野。

不過，美方深知國民黨的立場與訴求，也體認到這並非親中疑美的問題，而是主流民意對民進黨執政更為不滿。

藍營也說，總預算和軍購特別條例是連動的，只要執政黨繼續強硬不妥協，又不尊重立法權，在野沒有任何讓步的理由，至少到明年農曆年前，看不出來會有緩解趨勢。

至於有民調指出，過半民眾不贊成藍白再擋預算，有藍營立委私下表示，說不擔心民進黨政治操作是假的，但還是要有所堅持，否則就和海鯤號潛艦一樣，現在很多問題都出來了，連最基本的下潛都有問題，任何預算還是要審慎評估監督，黨團或黨中央也應設法讓民眾好好了解真實情況。

