彈劾賴總統 藍白：明年520投票

行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委聯手提案彈劾賴清德總統，立法院程序委員會今天將排案列入周五院會議程，最快當天就能完成提議。民眾黨團總召黃國昌昨天說，未來將在各縣市舉辦說明會，預計明年五月廿日投票。

國民黨團書記長羅智強表示，程序上將先在立法院召開公聽會，聽取社會各界人士意見，就憲政提出問題，接著再請賴總統到立院說明「不副署、不公布、不執行」等毀憲亂政作為；也會要求被彈劾人接受詢答，方式如同行政院長在立法院備詢，且列席說明不限一次。

羅智強說，被彈劾人列席說明本就沒有限制次數，在野黨會要求至少兩次，如果賴總統拒絕出席或沒有回答問題，「當然可以再來，不排除任何可能」。

黃國昌昨天表示，今天程序委員會提案，初步安排立法院舉行兩場公聽會，接著邀賴總統列席說明，這是第一次全院委員會詢答；接下來在全台各縣市舉辦說明會，「廿二個縣市都會辦」，後續再回到立法院進行第二次全院委員會，會再次邀請被彈劾人列席說明，回答各黨團代表提出的問題。

黃國昌表示，賴總統彈劾案預計在明年五月廿日投票，這是一個非常嚴肅的憲政程序，面對賴總統所有毀憲亂政的行為，必須有全國人民共同參與、認識與討論，「我們會用最嚴謹的態度，安排整個彈劾程序進行」。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，前總統陳水扁執政時期朝小野大，國民黨曾三度提出罷免總統案，一次都沒有通過，彈劾總統案要有三分之二立委同意才能聲請司法院大法官審理，「三次罷免不成，如今彈劾，所為而來？」

針對在野黨要求被彈劾人列席說明，鍾佳濱表示，過去面對國情報告，賴總統態度很明確，就是一定要合憲依法，「作為憲法守護者，所言所行都必須在合憲依法的情況下作為」，未來也會合憲依法履行職務。

依憲法增修條文，立法院對總統、副總統提出彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議，三分之二以上決議才得以聲請司法院大法官審理；在憲法法庭審理階段，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人立即解職。

羅智強說，國民黨團持續與民眾黨團保持聯繫，從公聽會、被彈劾人列席說明到投票時間點，雙方已有共識。