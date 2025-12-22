立委初審農退儲金修法版本全數保留 明年1/2協商

立法院經濟委員會今天初審通過朝野立委所提農民退休儲金條例第7條條文修正草案等案，所有提案保留送黨團協商。會議主席、民進黨立委陳亭妃說明，明年1月2日將進行黨團協商，屆時行政院及朝野立委所提14個修法版本等，將併案協商。

立法院經濟委員會今天排審立委謝衣鳯、郭國文、蔡易餘、陳亭妃分別所提農民退休儲金條例第2條、第7條條文修正草案，農業部長陳駿季列席說明。

陳駿季會前接受媒體聯訪被問到藍綠加碼老農津貼議題，他回應，農業部尊重立委的提案，而農業部所提修法版本，就額度、排富進行調整，已送到行政院審議，委員會審查時再討論。

委員會審查時，現行農民退休儲金條例第7條條文規範，農民依規定提繳農民退休儲金後，主管機關始依農民提繳的農民退休儲金，按月提繳相同金額。

謝衣鳯、郭國文所提修法版本，將「按月提繳相同金額」改為「按月提繳1.5倍金額」。

蔡易餘、陳亭妃的修法版本則是將「按月提繳相同金額」改為「按月提繳相對應金額」。此外，農民及主管機關依規定共同提繳的金額，應合併計算為提繳總額，由主管機關與農民依60%與40%的比率分擔之。

除了上述4個修法草案，行政院所提農民退休儲金條例第2條、第7條條文修正草案等14個修法版本，雖列入委員會討論事項，但由於還在復議期，因此今天並未審查此14案。

行政院提案指出，為提升農民退休儲金參與意願，鼓勵農民自我儲蓄養老，保障退休生活，並考量職域間退休保障水準的衡平性，農民與主管機關共同提繳總金額不變，而調整農民與主管機關每月提繳金額的比例分擔。

陳駿季說明行政院修法版本文字為，農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的2倍計算。農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%。

民進黨立委賴瑞隆表示，大方向同意農業部方向，但希望能用「7比3」的方式來思考，給予農民更多支持。

郭國文會中提出附帶決議，要求農業部於修法通過後，農退覆蓋率應以1年成長7%、3年累計21%為政策目標；若2年內無法達標10%，應檢討農退儲金制度，並朝「提高相對提撥至1:2」方向。

謝衣鳯說明，希望藉由修法提高農退儲金覆蓋率，請農業部未來協商時，提供相關試算表，增加農民退休後的保障。

無黨籍立委陳超明指出，建議農民負擔30%、政府負擔70%。

民進黨立委邱議瑩則透露，今年恐怕無法完成修法，希望之後協商時可以納入回溯條款，即修法通過的條文從明年1月1日起適用。

委員會散會前，陳亭妃表示，謝衣鳯、郭國文、蔡易餘、陳亭妃所提修法版本，以及國民黨立委楊瓊瓔所提修正動議、郭國文等人所提附帶決議，均保留送黨團協商，將於明年1月2日協商，而行政院等14個修法版本、回溯條款內容，屆時也會併案協商。