總預算卡...賴清德喊話醫看診勸在野 他曝恐違醫學倫理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統（左）、台北榮總院長陳威明（右）昨天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會。記者邱德祥／攝影
賴清德總統出席醫療韌性研討會，賴總統憂心明年度總預算卡關，喊話醫師們如果門診碰到在野立委麻煩幫忙勸說，「政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先」。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安批賴總統「要醫生情勒立委？賴清德又在講什麼幹話！」

陳冠安說，賴總統參加醫療研討會時要現場醫師做門診服務遇到在野黨立委時，順便跟他們說要以國家利益為優先，盡速通過總預算。「我的天啊，賴清德自己是醫生，覺得醫生這樣做，不會違背醫師倫理？」「不會給患者帶來心理壓力？帶來負面的醫病關係？」

陳說，根據醫師法25條，醫師執行業務違背醫學倫理，將移付懲戒。「醫師倫理規範」更載明，醫師必須保持適當的專業分際；醫師必須公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素等影響對病人的服務。

陳說，賴清德自己不依法編列預算，只願做打帶跑做不問不答的國情報告，不敢來國會跟立委進行有問有答的溝通，只想硬幹，然後要醫生冒著違背醫師倫理被懲戒的風險，去情勒在野黨立委？賴總統要在野黨立委聽看診醫生的話，為何自己不先聽人民的話？先尊重近兩次投票的民意結果？「整天講幹話，離譜至極。」

醫師 賴清德 總預算

