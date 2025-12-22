總預算卡...賴清德喊話醫看診勸在野 他曝恐違醫學倫理

賴清德總統出席醫療韌性研討會，賴總統憂心明年度總預算卡關，喊話醫師們如果門診碰到在野立委麻煩幫忙勸說，「政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先」。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安批賴總統「要醫生情勒立委？賴清德又在講什麼幹話！」

陳冠安說，賴總統參加醫療研討會時要現場醫師做門診服務遇到在野黨立委時，順便跟他們說要以國家利益為優先，盡速通過總預算。「我的天啊，賴清德自己是醫生，覺得醫生這樣做，不會違背醫師倫理？」「不會給患者帶來心理壓力？帶來負面的醫病關係？」

陳說，根據醫師法25條，醫師執行業務違背醫學倫理，將移付懲戒。「醫師倫理規範」更載明，醫師必須保持適當的專業分際；醫師必須公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素等影響對病人的服務。

陳說，賴清德自己不依法編列預算，只願做打帶跑做不問不答的國情報告，不敢來國會跟立委進行有問有答的溝通，只想硬幹，然後要醫生冒著違背醫師倫理被懲戒的風險，去情勒在野黨立委？賴總統要在野黨立委聽看診醫生的話，為何自己不先聽人民的話？先尊重近兩次投票的民意結果？「整天講幹話，離譜至極。」