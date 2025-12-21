總預算未過！藥品韌性計畫卡關 賴清德總統喊話在野黨：國家利益優先

為喚起各界重視「醫療韌性」，攜手守護健康台灣，中華民國公立醫院協會與台北榮總今共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會。公立醫院協會理事長、北榮院長陳威明表示，將堅守公醫精神「平凡中持續守護力量」，誓為台灣打造韌性醫療廊道，全國醫界領袖與專家學者齊聚響應。

賴清德總統今參與研討會表示，為了提高韌性，現在正推出「國家藥物韌性整備計畫」，要求主計總處跟財政部匡列240億元，自2026至2029年四年期間，針對藥物原料，包括生產製造、儲存還有智慧調控，甚至要跟外國接軌，讓台灣不管面臨自然災害或地緣政治變化，持續整個醫療體系的韌性。

國家藥物韌性整備計畫包括衛材，當國內可以自給自足時，以一國一中心採用藥物、衛材和醫療服務，現在也幫邦交國和友好國家訓練醫療人才。

總統賴清德隨即提到，目前中央政府總預算還沒有過，剛剛講的都要等預算過了，才有辦法。雖然憲法明文規定，總預算一定要在前一年度的最後一天，如2026年中央政府總預算，要在今年2025年最後一天，就是十天後的12月31日前要審峻完畢，但是到現在還沒有。

總統賴清德呼籲，各位醫界人士在門診服務時，剛好碰到在野黨委員，順便跟他們說，或有他們的親朋好友，就順便跟他們說，「政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先」，中央政府總預算是不分藍綠。

尤其，現在執政的縣市長，反而是藍營比較多，中央政府總預算有3分之一是直接撥給地方，中央計畫型補助雖然是編列在中央，但用也是地方在用，只不過是經過一個計畫的審查。總統賴清德說，在歲末年終之際，想到明年有許許多多新的計畫要推動，實在需要中央政府總預算盡速通過，希望大家幫忙。

衛福部長石崇良說，「國家藥物韌性整備計畫」有四大重點，第一、提升國內自製藥品的能力，包含原料藥、學名藥、生物相似藥，尤其是現在對原料藥的進口依賴度很高，分散供應鏈風險；第二、將針對基本藥物建立調度網絡，對於進口、供貨、產銷等建立智慧化監測系統，以更早的預警，如是不可替代的藥物，就要趕快做進行專案製造或專案輸入。

第三、將會搭配健保藥價政策的改變，對於基本藥物有鼓勵措施等。第四是加強區域合作及建立社區藥網，如與其他國家區域性合作提升供藥的韌性，而建立社區藥網避免由藥商全盤控貨，以防社區藥局被犧牲，加強藥物韌性網絡。

石崇良說，「國家藥物韌性整備計畫」是一個新興計畫，對於國內藥品供應及韌性十分重要，呼籲立法院應盡速審查總預算，因未經立法院審查同意，衛福部無法進行。