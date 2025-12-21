藍白聯手啟動彈劾賴總統 黃國昌：全國舉行公聽會後才投票表決

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委發動彈劾賴清德總統。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，他正在跟國民黨團書記長羅智強密集討論，未來會先在全國各地舉辦公聽會，到時候才會進行投票表決的程序，屆時也會邀請賴總統列席說明。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團上周共同舉行記者會，宣布即刻對賴總統啟動彈劾案程序，未來將在全台舉辦公聽會向民眾說明為何要發動彈劾。黃國昌表示，在野黨提案彈劾賴總統，依照立法院職權行使法，將會啟動全院委員會審查，被彈劾人必須到立法院說明。

民眾黨今天下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌會前受訪時表示，該份彈劾文已經連署完畢，目前也送到立法院議事處，後天就會排入程序委員會，預計本周五提出彈劾程序草案，包括何時舉行全院委員會、相關程序如何進行等，自己正在跟羅智強密切討論當中。

黃國昌說，民眾黨慎重看待彈劾程序，未來會在立法院召開公聽會，同時也會依照「立法院職權行使法」邀請賴總統列席說明，「請賴總統注意，不是邀請你來進行國情報告，而是依照立法院職權行使法規定，請你以被彈劾人的身分列席說明。」

黃國昌還說，麻煩賴總統不要誤會，被彈劾人須列席說明，「這項條文跟新國會一點關係也沒有，而是你當立委的時候就通過的條文」，千萬不要到時候又聲稱條文違憲、立法院沒有資格邀請被彈劾人列席說明，然後司法獨夫又要急忙出來幫忙洗地。

黃國昌直言，現在的民進黨政府沒有下限，做出什麼事情都不感到驚訝，但是在野黨一定要讓人民知道，「台灣人幾十年來爭取的民主自由法治，如何在短短執政一年多就被糟蹋到體無完膚」，被彈劾的理由必須清楚說明，務必要讓所有人民都知道。

黃國昌表示，根據藍白兩黨草擬的議程，未來會在全台各地舉辦公聽會，立法院也會依照規定舉行相關會議，屆時台灣的每一個縣市、每一個社區、每一個角落都會舉辦公聽會，「等到所有公聽會舉辦完畢以後，才會正式進行投票表決的程序。」