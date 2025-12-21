快訊

賴總統向醫界喊話 門診若遇在野黨立委請他們多幫忙

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
賴清德總統向醫界喊話，如果在門診服務的時候，剛好碰到在野黨的委員，就順便跟他們說預算還沒通過。記者邱德祥／攝影
賴清德總統向醫界喊話，如果在門診服務的時候，剛好碰到在野黨的委員，就順便跟他們說預算還沒通過。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會，他在致詞時向醫界喊話，中央政府總預算都還沒有過，很多事情無法施行，如果門診服務時剛好碰到在野黨的委員，請他們多多幫忙。

賴總統致詞時表示，自己在公職服務很久，在醫院時間並不太長，在公職時間還算相當長，深刻了解到公立醫院的重要性，公立醫療系統每天發揮守護民眾健康的力量到底有多大？其實是跟私立醫院並駕齊驅，彼此不遑多讓，都扮演非常重要的角色。但是公立醫療體系相較私立醫療體系有一點不同，因為公立醫療體系有責任，接受政府的政策的要求。好比SARS的時候，公立醫療體系率先有負壓隔離病房，要做什麼事情都全力配合，或是這次COVID-19也都一樣。公立醫療體系不單是平日守護民眾的健康，對民眾健康的貢獻不亞於私立醫療體系所供應，在政策方面，防疫救災或偏遠地區的醫療服務更是不遑多讓，一直感受到公立醫療體系非常重要，代表國家向大家致敬。

賴總統也向醫界喊話，因為中央政府總預算都還沒有過，很多事情要等預算過了才有辦法。雖然憲法明文規定，中央政府總預算一定要在前一年度的最後一天，好比說2026年中央政府總預算，要在今年2025年最後一天，就是十天後的12/31以前要審峻完畢，但是到現在還沒有，如果在門診服務的時候，剛好碰到在野黨的委員，就順便跟他們說，或是有他們的親朋好友，就順便跟他們說，希望在歲末年終之際，想到明年有許許多多新的計劃要推動，實在是需要中央政府總預算儘速通過，希望大家幫忙。

台北榮總院長陳威明致贈總統一份北榮製作的防災包，賴總統開玩笑說開了眼界，沒想到防災包這麼好用，可以當父親節的禮物，以後要推廣變成教師節禮物、母親節禮物，大家都重視防災的觀念。

台北榮總院長陳威明今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會，展示北榮製作的防災包一號。記者邱德祥／攝影
台北榮總院長陳威明今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會，展示北榮製作的防災包一號。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左）、台北榮總院長陳威明（右）今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會，院長致贈總統北榮製作的防災包。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左）、台北榮總院長陳威明（右）今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會，院長致贈總統北榮製作的防災包。記者邱德祥／攝影
台北榮總製作的防災包一號。記者邱德祥／攝影
台北榮總製作的防災包一號。記者邱德祥／攝影

