學者：國會應由多數組閣 藍白要強化政策論述

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「法國是找國會最大政黨聯盟組閣，總統賴清德也應該仿效！」學者陳淳文21日出席民眾黨舉行的公民論壇時強調，《憲法》雖規定總統任命行政院長不須國會同意，但實際施政上還是需要國會支持，人民做為主人應清楚了解；學者黃錦堂則認為，政治紛爭會延續到2028年，期間藍白合須強化政策合作才行。

覆議失敗後應接受

台大政治系退休教授黃錦堂21日在論壇上表示，行政院長卓榮泰的不副署，完全逾越《憲法》本文與增修條文的中央政府體制與多數決原則，是治理無能的毀憲行為，形同對在野黨的政治鬥爭，對此，在野黨們必須積極迎戰。

黃錦堂指出，不副署、不公布是對民主最嚴重的踐踏，因為副署制度的憲政意義不容扭曲，按照《憲法增修條文》第3條規定，行政院覆議失敗後應立刻接受，且法律案是否違憲，不應該由總統與行政院長單方認定，且憲法法庭空轉，不提名的總統應該負責。

確定合作主要政策

「藍白最有效的反制，應該是要推出選民有感的政策！」黃錦堂建議，訴諸法律、政策競爭、社會運動都是方法，但藍白合2.0不能僅隨政治議題浮現與個案協商，雙方必須謀定戰略、設定目標與主要政策，還有2026與2028年的選戰對策，對於針對性的項目，要有更高的說理密度，逐漸成為政治上的新氣象，讓對手害怕、民眾有感。

台大政治系教授陳淳文表示，台灣的總統的權力其實比法國還弱，但法國因為任命國會多數黨為總理，因此覆議的狀況比台灣少很多，67年來僅3次。他說，雖然法國與日本是少數政府，但執政黨都是政府中最大的政團，因此日本至今仍可執政，法國國會有2次不信任案都失敗。

國會才是國家主人

陳淳文強調，我國總統雖然任命行政院長不需要國會同意，但依據《憲法》第1條與第2條規定，《憲法》上的職位必須有人民授權，修憲後只是改成事後（默認）同意，且《憲法增修條文》第2條第5項與第3條第2項第3款綜合認定來看，總統不得任命不能取得國會多數（人民）席次的人組閣，否則就違反國民主權與民主原則。

「賴總統似乎自以為是主權者（君主主權）！」陳淳文痛批，國會其實已經有藍白多數，在剛選舉完時也有綠白合的可能，但賴總統卻無視這樣的狀況，強行任命少數政府，無論總統獲得多少選票，都必須尊重國會多數所展現的意志。他提醒，人民永遠是國家的主人，並非只有選舉時，要對政府時時保持懷疑與警戒才行，「不能信『賴』政府！」

