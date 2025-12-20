快訊

若卓榮泰不副署停砍年金 他擬召退休師上街圍攻政院、再祭訟海戰術

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
全教產前理事長黃耀南。聯合報資料照
行政院卓榮泰副署財政收支劃分法，部分退休公教團體憂心停砍年金法案也比照辦理。全教產前理事長黃耀南說，若行政院也不副署、不執行停砍年金，不排除號召退休老師去行政院抗爭，同時提起「訟海」讓退休老師去各地方法院提告。

黃耀南指出，目前看起來行政院對停砍年金，院長卓榮泰有可能不副署、不公布、不施行，但行政院並沒有這樣的權利，完全違背法律制度，他透露工會已經有所準備，若行政院不副署的話，一定會採取抗爭的動作，而抗爭動作包括開記者會、不排除號召退休公教人員到行政院抗爭，也會號召退休教職員到各地法院控告政府違法行為，侵害他們個人的權益。

黃耀南也批評，憲法法庭昨做出憲訴法違憲判決，是憲政亂象，明知憲法法庭開議門檻是10位大法官，才能做成有效判決，但只有五位大法官就做成判決，認為114年憲判第1號是無效判決，認為以大法官這麼專業的人員來講，竟然會配合總統、行政院、執政黨作為，做出違法判決，令人無法理解，且非常可恥。

