在野黨啟動總統彈劾案

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院藍白黨團宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，除要求賴總統到立法院說明，也將全台舉辦彈劾公聽會。

依據立院議事規則，將在下周二（23日）立法院程序委員會中排案，最快下周五（26日）院會進行表決，若表決通過成案，就會召開全院委員會討論彈劾案。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

立法院藍白黨團昨日並在立法院司法法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，經委員會表決通過。

總統府發言人郭雅慧表示，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

立院國民黨團書記長羅智強指出，賴總統有權可以拒絕到院說明，不過，既然立法院按程序做出彈劾提案，希望賴總統能夠勇敢且負責任地來立院說明。

朝野爭議延燒，立法院本次會期原定至12月底，由於2026總預算至今尚未審查，政院也未依法追加編列預算，民眾黨立院黨團日前提案，將本屆第四會期延長至明年1月31日止。院會昨日進行表決通過，確定延長。

立法院 彈劾案 大法官

延伸閱讀

北車恐怖攻擊 閣揆卓榮泰：下令全國車站、捷運戒備 盡速抓人

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選

相關新聞

在野邀總統赴國會說明彈劾案 藍：台灣不容袁世凱 府：未濫權

賴政府不執行立法院三讀修正通過的財劃法修正案，藍白黨團昨宣布，將對賴總統提出彈劾案，並邀請被彈劾人賴總統到國會說明。國民...

在野黨啟動總統彈劾案

針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院藍白黨團宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，除要求賴總統到立法院說明...

賴總統被提案彈劾 扁馬曾遭罷免…門檻太高無果

國民黨團和民眾黨團昨天宣布提案彈劾賴清德總統，而回顧中華民國憲政史，監察院曾在一九五二年彈劾並罷免前副總統李宗仁；而國民...

憲訴法無效爆爭端 卓揆盼回歸憲法秩序

行政院長卓榮泰不副署財劃法，遭國會移請監察院彈劾，卓榮泰昨日當著監察院副院長李鴻鈞等一眾監委的面說，不副署財劃法是窮盡各...

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

從前有個蘇聯政治笑話：一個美國人對蘇聯人說：「美國是非常自由的國家，美國人可站在白宮前大喊『雷根，下地獄吧！』」蘇...

藍白提賴總統彈劾案 羅智強：最快下周五表決開全院委員會

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案。國民黨團書記長羅智強表示，下周五就可以表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。