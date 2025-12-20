在野黨啟動總統彈劾案

針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院藍白黨團宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，除要求賴總統到立法院說明，也將全台舉辦彈劾公聽會。

依據立院議事規則，將在下周二（23日）立法院程序委員會中排案，最快下周五（26日）院會進行表決，若表決通過成案，就會召開全院委員會討論彈劾案。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

立法院藍白黨團昨日並在立法院司法法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，經委員會表決通過。

總統府發言人郭雅慧表示，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

立院國民黨團書記長羅智強指出，賴總統有權可以拒絕到院說明，不過，既然立法院按程序做出彈劾提案，希望賴總統能夠勇敢且負責任地來立院說明。

朝野爭議延燒，立法院本次會期原定至12月底，由於2026總預算至今尚未審查，政院也未依法追加編列預算，民眾黨立院黨團日前提案，將本屆第四會期延長至明年1月31日止。院會昨日進行表決通過，確定延長。