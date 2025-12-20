聽新聞
0:00 / 0:00

在野邀總統赴國會說明彈劾案 藍：台灣不容袁世凱 府：未濫權

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱周佑政黃羿馨王駿杰／連線報導
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天召集全體在野黨立委，於立法院議場前開記者會（圖），宣布提案彈劾賴清德總統，現場擺出合成照，影射賴清德是袁世凱。記者胡經周／攝影
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天召集全體在野黨立委，於立法院議場前開記者會（圖），宣布提案彈劾賴清德總統，現場擺出合成照，影射賴清德是袁世凱。記者胡經周／攝影

賴政府不執行立法院三讀修正通過的財劃法修正案，藍白黨團昨宣布，將對賴總統提出彈劾案，並邀請被彈劾人賴總統到國會說明。國民黨團總召傅崐萁說，賴總統必須下台，台灣不容許有袁世凱；民眾黨主席黃國昌宣布，將在全國各縣市至少舉辦一場公聽會，向民眾報告賴總統如何一人毀憲。

藍白主張，賴總統違反憲法第七十二條規定，未於收到立法院通過法律案後十日內公布，構成違憲失職，依照憲法增修條文第四條第七項及立法院職權行使法第四十二條規定，對賴總統提出彈劾案。

傅崐萁說，卓榮泰不副署、不公告、不執行國會通過的法律案，毀憲亂政、毀壞民主，踐踏台灣人民；賴總統已稱帝，不在乎全國民意，國會已沒辦法監督這個怪獸總統。

國民黨團書記長羅智強表示，在野黨將提出三大行動，分別是彈劾程序即刻開始、被彈劾人到院說明以及「彈劾總統，全台護憲」；建請立法院於全台舉辦彈劾公聽會，公聽會主軸為「彈劾違憲總統，全台守護憲法」，結合關心愛護中華民國憲政的民眾，深入各角落，告訴大家現在是關鍵時刻。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天召集全體在野黨立委，於立法院議場前開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統（圖），現場擺出合成照，影射賴清德是袁世凱。記者許正宏／攝影
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天召集全體在野黨立委，於立法院議場前開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統（圖），現場擺出合成照，影射賴清德是袁世凱。記者許正宏／攝影

黃國昌宣布，將在全國各縣市至少舉辦一場公聽會，向地方選民報告賴總統如何一人毀憲，剝奪財政收支劃分法本來該照顧人民的財源，請國人共同守護憲法。

針對時程，羅智強說，周二程序委員會排案，最快下周五就可表決成案，接著開全院委員會，送出關於彈劾的日程表草案，包括開公聽會，請被彈劾人到院說明及未來第二次表決什麼時候，下周五開全院委員會時會一併提出。

藍白立委對賴總統提出彈劾案，立院司委會也提案建請監察院彈劾行政院長卓榮泰。總統府發言人郭雅慧昨表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰好證明在憲法上，立法院有手段可以制衡行政院長和總統，沒有所謂「行政濫權」，任何只要合乎憲政體制，都給予尊重。

對於是否願赴立院說明，總統府至截稿前沒有回應。

憲法法庭 憲訴法 彈劾案 黃國昌 羅智強 傅崐萁

延伸閱讀

憲法法庭宣告憲訴法違憲 國民黨團轟：大法官淪賴總統獨裁鷹犬

嗆「清德宗」踐踏台灣人 傅崐萁：賴總統必須要下台

藍白提出賴總統彈劾案 轟如袁世凱、危害民主憲政

吳豊山一年多就辭 羅智強：「不如歸去」顯示賴政府兩岸策略失敗

相關新聞

在野邀總統赴國會說明彈劾案 藍：台灣不容袁世凱 府：未濫權

賴政府不執行立法院三讀修正通過的財劃法修正案，藍白黨團昨宣布，將對賴總統提出彈劾案，並邀請被彈劾人賴總統到國會說明。國民...

在野黨啟動總統彈劾案

針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院藍白黨團宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，除要求賴總統到立法院說明...

賴總統被提案彈劾 扁馬曾遭罷免…門檻太高無果

國民黨團和民眾黨團昨天宣布提案彈劾賴清德總統，而回顧中華民國憲政史，監察院曾在一九五二年彈劾並罷免前副總統李宗仁；而國民...

憲訴法無效爆爭端 卓揆盼回歸憲法秩序

行政院長卓榮泰不副署財劃法，遭國會移請監察院彈劾，卓榮泰昨日當著監察院副院長李鴻鈞等一眾監委的面說，不副署財劃法是窮盡各...

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

從前有個蘇聯政治笑話：一個美國人對蘇聯人說：「美國是非常自由的國家，美國人可站在白宮前大喊『雷根，下地獄吧！』」蘇...

藍白提賴總統彈劾案 羅智強：最快下周五表決開全院委員會

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案。國民黨團書記長羅智強表示，下周五就可以表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。