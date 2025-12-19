【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

從前有個蘇聯政治笑話：一個美國人對蘇聯人說：「美國是非常自由的國家，美國人可站在白宮前大喊『雷根，下地獄吧！』」蘇聯人便回應：「這沒什麼了不起，因為我們也可站在克里姆林宮門前大喊『雷根，下地獄吧！』」

國民黨與民眾黨立法院黨團，今天宣布要提案彈劾賴清德總統，遭民進黨發言人李坤城批評，藍白在野陣營一手癱瘓憲法法庭、一手卻要提彈劾，是邏輯錯亂「打假球」；口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平和普亭的專制獨裁噤若寒蟬，是嚴重的雙重標準。把此番言論對照上述的蘇聯政治笑話，竟毫不違和；難道台灣追求的「民主進步」，只是民眾可以在凱道或總統府前罵習近平和普亭？

對台灣民主而言，最諷刺的時刻不是「在野獨裁」，而是自詡最民主、最進步的人抓著憲法搞「少數獨裁」。民進黨在野時高舉制衡、程序與憲政，執政後卻發現這些東西只適合約束別人，卻不適合約束自己。於是，國家根本大法未改，自己先改寫一套「使用說明書」。若「在野獨裁」是個台灣民主的新發明，那「憲政獨裁」更是世界上破天荒的政體。

立法院通過的法律，行政院可以「不想執行」，覆議不過就使出大絕招「不副署」；若這是「捍衛民主憲政」，那什麼還是「民主憲政」？一旦執政掌權，使用權力的態度，卻愈來愈像自己當年痛斥的對象，甚至有過之而無不及，只因反正自己「天然的」代表「台灣利益」，當然可無所不為；反觀藍白被定性為站在「台灣利益的反面」，代表的是誰？何德何能望其項背？

在野時靠國會監督、杯葛議事、議場抗爭起家，執政後卻嫌「國會多數太吵」。原來民主進步的價值與制度原則，可以隨位置調整、挑肥揀瘦，大吃民主自助餐；原來民主進步只是選擇性信仰，然後再把選擇性的信仰當成自家專利、用中華民國的殼包裝上市後販賣給選民，而且還不能嫌它貴。

既然是出身和政治血統決定了什麼才是「民主」，那別人當然只能背上不民主的「原罪」。既然民主不是全民作主，而只能是一家之言；那麼台灣民主的定義，當然只能是「可以在凱道罵習近平和普亭」，而不能是在國會殿堂彈劾總統。