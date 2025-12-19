藍白提賴總統彈劾案 羅智強：最快下周五表決開全院委員會

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案。國民黨團書記長羅智強表示，下周五就可以表決，表決完通過成案，就會開全院委員會，送出關於彈劾的日程表草案。

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統錄影聲援，批國會濫權、在野獨裁，令朝野對抗升溫。國民黨團、民眾黨團已正式宣布，將針對賴清德提出彈劾案。

羅智強說，周二程序委員會排案，最快的話，下周五就可以表決，表決完通過成案，就會開全院委員會，全院委員會就要送出關於彈劾的日程表草案，包括要開公聽會，要請被彈劾人到院說明以及未來第二次表決什麼時候，下周五開全院委員會，會一併提出。

羅智強表示，目前是傾向應讓全國民眾都知道公聽會，要多花一點時間來進行，還在討論多少場次，可能未必限於在立法院，可能到全國各地辦公聽會。目前藍白還在協調，大家共識是現在是民主憲政時刻，希望全台人民都知道，今天必須守護台灣民主，要彈劾違憲的總統，這會有較長的跟社會報告的過程。一定先做好充分的社會說明，公聽會舉辦之後，請被彈劾人到院說明後，再來進行下一個階段。

羅智強表示，賴清德可以拒絕到院說明，但是身為總統，到院說明是義務，如果沒有勇氣過來說明，是顯現對於違憲行為的心虛，呼籲賴清德展現肩膀跟勇氣，立法院既然按程序做出彈劾提案，希望賴清德能勇敢負責地來立院說明。不排除有可能備詢、即問即答。

羅智強說，因為是憲政史上第一次，光要搞清楚程序就花很長時間，周二程序委員會排案後，周五要處理的話，理論上應要召開一次協商，細部的部分會再做確認。召開協商後，周五進行表決，就會改開全院委員會，剩下的日程或形式，例如被彈劾人說明的形式，都會規畫。

羅智強表示，國民黨、民眾黨兩黨團也在對接，共同琢磨出憲政第一次的程序跟形式，能讓被彈劾人充分說明，讓社會大眾可以充分知曉，所以「充分」很重要。

羅智強也說，至少第一場公聽會要在立法院辦，還在協調，可能的話立法院也可多辦幾場，也不排除政黨自辦。藍白兩黨的基礎共識就是，希望能做社會充分溝通跟說明，形式的部分則立法院公聽會是其一，也可能有其他的方式來進行。