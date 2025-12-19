不副署引起憲政討論 卓榮泰：我個人並不為難

行政院長卓榮泰19日出席「監察院2025年巡察行政院會議」。他表示，日前他代表行政院，宣布財劃法不予副署，引起很多的憲政秩序的討論。但是對他個人並不為難，因為一旦副署生效，行政院若照財劃法來編列，將產生違法的預算案，「那我們就是一個違法的行政院」。

卓榮泰表示，在我國憲政體制下，監院和政院都是憲政機關，行政院負責政策規劃執行，監院是最高的監察機關，負責查察行政機關及公務人員有無違失的情形。監院關切的案件，也都是政院在推動政務時重要的參考，希望兩院能夠本於職能，提升政府的施政效能。

卓榮泰提到，過去這一年，國家遭遇非常多衝擊，內外都有。國際局勢方面，面臨美國關稅貿易的新秩序談判，整個產業供應鏈發生了很多的變動，也帶動全球經貿產業鏈重新在調整。由副院長鄭麗君帶隊的談判團隊，正緊鑼密鼓地，期待在可預見的時間當中，確認談判工作。

卓榮泰說，政院已經擬定所有相關產業的支持政策，經過立法院也已經同意、審查過的特別預算也將全面展開，幫產業重新適應「後關稅時代」新社會跟全球秩序。

他提到，國內也遭受相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響很多地區居民的生活、產業發展。政府也擬定了各個不同的特別預算，全面執行各受災地區的災後復原工作。

卓榮泰指出，然而，立法院也提出不少爭議法案，讓行政院在面臨內外各種挑戰時，還要窮盡憲政救濟，來進行法案上的討論。政院窮盡各種方式之後，仍然無法維護憲政、法律秩序，做出完全符合法案內容的條件。

卓榮泰重申，因此，日前他代表行政院，依照《憲法》第37條規定的權力，做了應有的措施，決定就造成國家財政重大負擔、造成明顯違反公債法與財政收支劃分法的修正案，決定不予副署。

他強調，這是一個非常慎重的決定，但是對他個人並不為難，因為一旦副署生效，行政院若照財劃法來編列，將產生違法的預算案，「那我們就是一個違法的行政院」。目前無法透過大法官會議來進行釋憲，因此不副署是窮盡各種救濟方式中，不得不的做法。

對於不副署引起很多的憲政秩序的討論，卓榮泰說，他都欣然面對，只是要澄清，不副署的最終目的是希望能夠回歸憲政秩序、理性討論。

卓榮泰表示，只要《憲法》跟增修條文所列的所有憲政機關，中央地方機關能依照法律、憲法秩序做事，還是可以找到一個適合的解決方式。他期勉行政團隊要在動盪中取得平衡，在衝突中繼續進步。