吳思瑤：在野彈劾賴總統 自證當前台灣非獨裁
國民黨、民眾黨立院黨團今天宣布要發起彈劾賴清德總統。民進黨立委吳思瑤表示，民進黨尊重在野黨依憲法機制進行的作為，但這也再次證明了當前憲政機制是有制衡的手段，執政黨絕非在野所稱的獨裁。
吳思瑤指出，藍白實在很搞笑，大動作訴求反獨裁、反帝制、反專制，但台灣沒有「清德宗」，倒是中國有習皇帝，要反獨裁不是應當去北京天安門抗議嗎？藍白立委之所以還能夠在立法院廣場舉行記者會，提出他們對賴總統的諸多批判，就可以驗證台灣是一個民主國家，並沒有獨裁。
吳思瑤說，回到彈劾案本身，藍白立委心知肚明，要通過彈劾總統門檻相當高，就算通過立院三分之二門檻，還要經過憲法法庭審議，但現在憲法法庭正是被藍白癱瘓掉了，等於他們自己堵死了彈劾總統的路，明知不可為而為之，就是壯膽、虛張聲勢的政治作為。
