快訊

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

黃明志捲謝侑芯命案「工作全停、將再上法庭」 發文人生最低谷洩心境

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

吳思瑤：在野彈劾賴總統 自證當前台灣非獨裁

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨、民眾黨立院黨團今天宣布要發起彈劾賴清德總統。民進黨立委吳思瑤表示，民進黨尊重在野黨依憲法機制進行的作為，但這也再次證明了當前憲政機制是有制衡的手段，執政黨絕非在野所稱的獨裁。

吳思瑤指出，藍白實在很搞笑，大動作訴求反獨裁、反帝制、反專制，但台灣沒有「清德宗」，倒是中國有習皇帝，要反獨裁不是應當去北京天安門抗議嗎？藍白立委之所以還能夠在立法院廣場舉行記者會，提出他們對賴總統的諸多批判，就可以驗證台灣是一個民主國家，並沒有獨裁。

吳思瑤說，回到彈劾案本身，藍白立委心知肚明，要通過彈劾總統門檻相當高，就算通過立院三分之二門檻，還要經過憲法法庭審議，但現在憲法法庭正是被藍白癱瘓掉了，等於他們自己堵死了彈劾總統的路，明知不可為而為之，就是壯膽、虛張聲勢的政治作為。

憲法法庭 藍白 吳思瑤

延伸閱讀

有意投入2026議員選戰 綠營新人陸續掛看板博民眾關注

傳綠以「換掉柯建銘」謀白合作 吳思瑤：從未聽聞

吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

影／便當會商討爭議法案 吳思瑤：支持行政部門最終決定

相關新聞

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院移送監察院彈劾卓榮泰，卓榮泰今天表示，不副署財劃法是窮盡各種救濟後不得不的作為，雖然引...

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統；不過，彈劾總統門檻極高，要順利...

吳思瑤：在野彈劾賴總統 自證當前台灣非獨裁

國民黨、民眾黨立院黨團今天宣布要發起彈劾賴清德總統。民進黨立委吳思瑤表示，民進黨尊重在野黨依憲法機制進行的作為，但這也再...

民進黨：藍白彈劾打假球 反獨裁卻不反習近平、普亭？

國民黨、民眾黨立院黨團團今天宣布提案彈劾賴清德總統。民進黨發言人李坤城批評，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是...

【重磅快評】彈劾賴清德非人畜無害 綠營須解讀兩個數字

在綠營一片嘲笑「玩假的」聲浪中，藍白立委今天仍正式提案彈劾賴清德總統。擺在眼前的是藍白得闖過立法院、憲法法庭兩關卡，成功...

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得過「兩大關卡」

卓榮泰不副署財劃法創下憲政首例，也引起藍白不滿，司委會昨通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。國民黨、民眾黨立法院黨團今天也宣布號召全體在野黨立委，正式提案彈劾賴清德。不過，彈劾總統門檻極高，要順利通過主要得經過「兩大關卡」，其一是全體立委三分之二決議、大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於9人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。