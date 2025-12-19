民進黨：藍白彈劾打假球 反獨裁卻不反習近平、普亭？

國民黨、民眾黨立院黨團團今天宣布提案彈劾賴清德總統。民進黨發言人李坤城批評，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的打假球，口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普亭噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

李坤城指出，依據「立法院職權行使法」，彈劾案通過後須向司法院大法官提出；然而，藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾？根本是一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾。

李坤城說，傅崐萁、黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普亭發動戰爭的事實，國民黨黨主席鄭麗文甚至稱普亭不是獨裁者，連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制。

李坤城表示，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。