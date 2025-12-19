不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
監察院副院長李鴻鈞（圖左）率領監察委員赴行政院進行年度巡察，日前遭立院移送彈劾的閣揆卓榮泰（圖右）表示，不副署財劃法是窮盡各種救濟後不得不的作為，只要能回歸憲法秩序，仍可找到適合解決的方法。圖／監察院提供
行政院卓榮泰副署財劃法，立法院移送監察院彈劾卓榮泰，卓榮泰今天表示，不副署財劃法是窮盡各種救濟後不得不的作為，雖然引起很多憲政秩序的討論，行政院都欣然面對。他強調，只要能回歸憲法秩序，仍可找到適合解決的方法。

監察院副院長李鴻鈞今日率領監察委員赴行政院進行年度巡察，在卓榮泰、副院長鄭麗君陪同下聽取秘書長張惇涵的簡報。由於卓榮泰不副署財劃法，立法院司法法制委員會移請監察院彈劾卓榮泰，這場巡察顯得格外受矚目。

卓榮泰致詞表示，一年來國內外遭到非常多挑戰，國際局勢方面，面臨美國關稅貿易新秩序談判，產業供應鏈發生很多變化，副院長鄭麗君的談判團隊正緊鑼密鼓，期待在可預見的時間確認談判工作，穩定國內產業。此外，國內也遭到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，影響到很多地區居民生活、產業的發展，因此政府擬定各自不同的特別預算，全面執行受災地區的災後復原工作。

話鋒一轉，卓榮泰強調，立法院卻在此時提出不少爭議法案，讓行政院窮盡各種方式後，仍無法在維護憲政、法律秩序下，做出完全符合法案內容的條件。因此日前他代表行政院，依照憲法第37條規定的權力，決定不副署會造成國家財政重大負擔、明顯違反公債法的財劃法。他強調，這是一個非常慎重決定，但對他個人來講並不為難，因為一旦副署生效，行政院若照編，就會產生違法的預算案。

卓榮泰說，目前已經沒有辦法透過大法官會議釋憲讓財劃法無法生效，所以不副署是在窮盡各種救濟方式中，不得不的作為，雖然引起很多憲政秩序的討論，行政院都欣然面對。

卓榮泰強調，依照憲法第37條所做的不副署的決定，最終目的是要回歸憲政秩序理性討論，只要能夠回歸到中華民國憲法與增修條文所列的，所有憲政機關、國家中央與地方機關當中，能夠依照法律秩序、憲法秩序來，還是可以找到一個適合解決問題的方法。

