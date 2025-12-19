【重磅快評】彈劾賴清德非人畜無害 綠營須解讀兩個數字

在綠營一片嘲笑「玩假的」聲浪中，藍白立委今天仍正式提案彈劾賴清德總統。擺在眼前的是藍白得闖過立法院、憲法法庭兩關卡，成功機會極低，但對賴清德及民進黨而言，也絕非「人畜無害」，光是看到網路彈劾連署一天就迅速衝到232萬人，賴清德的1.25兆軍購條例還卡在立法院，賴清德的硬仗還在後頭。

立法院司法及法制委員會昨天建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白立委今也提案彈劾賴清德總統。綠營看起來老神在在，最大原因是彈劾總統門檻極高，除了要全體立委三分之二決議通過外，還得至少9名大法官同意。現實條件看來，藍白衝不過這兩個門檻，難怪總統府發言人氣定神閒回應「任何只要合乎憲政體制，我們都給予尊重」。

但是有兩個數字會說話，綠營還是要正確解讀箇中意涵。台灣民意基金會公布最新民調顯示，有39%民眾支持卓榮泰不副署、43%反對。游下結論，國人對卓揆不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，但不支持者居多數；社會各界態度明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開，顯示大罷免風暴平息四個月後風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

卓榮泰不副署三讀法案是這波對抗的開端，藍白提案劾賴清德、卓榮泰，是朝野角力搬上檯面。游盈隆說得保守，但翻成白話就是如果賴卓再度採取治對抗，結果可能就是重演大罷免大失敗的局面。只不過，兩次大罷免檢驗的藍營基本盤，這次政治風暴則是全國性體檢，結果反映在2026選舉，也是賴的期中考。

如果綠營真的老神在在，其實也不必太在意藍白的動作有多大。但是藍白提出彈刻賴卓後，昨天發動的網路連署迅速炸開，不提斷斷續續的當機時間，一天就累積232萬餘人，已達連署目標的41％，綠營側翼馬上跳出來吵嚷，指連署網站只要填姓名和信箱就可連署，沒有審核機制，隨便填上假資料也可以取得連署編號...。

其實這個連署平台只是鼓舞在野陣營士氣，並沒有什麼法律效力；但綠營側翼為何如此「明察秋毫」？要說不在意，恐怕是自欺欺人的局分居多。

前立委邱毅也提出一個觀點讓綠營不自在，他指在野黨發動彈劾案，表面上看，要過關根本不可能，所以綠媒紛紛以彈劾案「玩假的」，來自於我安慰催眠。事實上，重要的是過程，只要彈劾成案，賴清德就有大苦頭吃了，在野黨可要求賴提交答辯書，在野黨也可要求賴到院答辯說明，可提供在野動員抗爭的能量。

其實，憲法增修條文第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理；今天藍白的動作等於宣告賴清德彈劾案成案。

根據立法院職權行使法，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查，審查時得邀請被彈劾人列席說明。換句話說，屆時賴是否會現身立法院說明將成為焦點。

這個「得」由立法院邀請被彈劾人列席說明，就大有文章，可能也是賴清德要面臨的課題。依立院生態來說，藍白鐵定不會放過賴清德來立院說明的機會，但形式上如何進行，朝野勢必一番角力。

賴清德日前才說願以合憲方式赴立法院進行國情報告；藍白也針對軍購特別條例要他到立院報告並接受質詢。如今彈劾案成案在即，賴清德若稱不去立院「說明」，受挫的不僅是賴清德，也會波及後續軍購，如果他連彈劾都不願說明，又如何說服在野放行軍購條例？賴清德面臨的困境是空前的，但是誰造成的？答案已經很清楚了。