在野黨醞釀彈劾賴總統 府：證明沒有行政濫權

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧受訪。記者黃羿馨／攝影
行政院日前宣布「財劃法再修正版」違憲，因此不副署，引起在野黨反對並表達有意彈劾賴清德總統。對此，總統府發言人郭雅慧19日受訪表示，在野黨所採取的大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，政府都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，是依照《憲法》第37條賦予的權力不進行副署。因在野黨提出太多濫權、違法的法案，卓基於保護國家安全，也維護財政穩定等三大原則，才決定不予副署。

郭雅慧提醒，希望在野黨注意，依照《憲法》明文規定，總預算必須在2025年12月31日之前完成審查。今天已經12月19日，她呼籲在野黨立委要注意，總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

立法院 總統府發言人 財劃法 副署

