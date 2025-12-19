網路「彈劾賴清德」活動 不到18小時破200萬份

立法院在野兩黨團發動彈劾賴清德總統，前立委郭正亮、邱毅等人也在網路發起「彈劾賴清德」，目標是要達到558萬6019份連署，也就是賴總統2024年大選的得票數，好正式向相關單位提出彈劾請求。活動發起不到18個小時，連署已經累積突破200萬份。

這項連署的背景說明，是鑑於立法院通過多項重要法案，但賴總統與行政院長卓榮泰卻以「不副署、不公佈」的方式拒絕執行，引發各界對憲政體制的重大質疑，認為違反了民主憲政的基本精神。

但根據中華民國憲法，行政院院長對總統的公布命令須負副署責任。然而，賴總統與卓榮泰卻以「立法院擴權」、「違憲」為由，拒絕副署並公布法案。此行為被認為是對立法權的不尊重，也是對三權分立原則的嚴重破壞，引發民眾對政府失去信心。

活動團隊認為，在民主社會中，當選任的公僕違反憲法、失職瀆職時，人民有權透過彈劾機制來表達不滿並要求負責。因此要求：賴清德總統必須為其違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制的行為，尊重立法院的民意代表性，回歸憲政常軌。

而這次活動也設下連署目標，也就是賴總統2024年大選的得票數558萬6019份。活動團隊表示，當連署人數達到目標後，團隊將彙整所有連署資料，正式向相關單位提出彈劾請求，並持續追蹤後續進展，確保人民的聲音被聽見。

活動團隊也強調，連署資料僅用於本次彈劾連署活動，團隊會嚴格保護個人隱私。連署資料將用於統計連署人數，並在達到目標後作為正式提案的依據。而為確保連署的真實性與有效性，連署人要提供真實的姓名與Email，但可以選擇不填寫電話、性別、年齡等選填欄位。