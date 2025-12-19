快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；藍白黨團今天將宣布在立法院會提案彈劾賴總統。對此，政治評論員黃暐瀚表示，真想彈劾總統，恐該倒閣重選。

黃暐瀚在臉書表示，若倒閣換掉卓榮泰，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

但現在藍白決定要提「彈劾」，黃暐瀚表示，就得說清楚：一，倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題。二，彈劾總統：根本辦不到。（76席立委同意，憲法法庭通過）三，罷免總統：根本辦不到。（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）

「簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能」。黃暐瀚表示，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，就有可能讓總統彈劾案，送出立院。「憲法法庭癱瘓中，仍無用」；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

倒閣 黃暐瀚 憲法法庭

延伸閱讀

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

民調／卓榮泰不副署突破不了基本盤 43%反對39%力挺

【重磅快評】倒閣此路不通 監察院敢彈劾打老虎嗎？

藍白聯手提案！移請監察院彈劾卓榮泰 監院：明天巡察行政院

相關新聞

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統；不過，彈劾總統門檻極高，要順利...

民調／卓榮泰不副署突破不了基本盤 43%反對39%力挺

行政院長卓榮泰對立法院三讀修正的新版財劃法不予副署。台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，39%民眾支持卓榮泰不副署、43...

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統，對此總統府發言人郭雅慧今表示，...

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得過「兩大關卡」

卓榮泰不副署財劃法創下憲政首例，也引起藍白不滿，司委會昨通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。國民黨、民眾黨立法院黨團今天也宣布號召全體在野黨立委，正式提案彈劾賴清德。不過，彈劾總統門檻極高，要順利通過主要得經過「兩大關卡」，其一是全體立委三分之二決議、大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於9人。

網路「彈劾賴清德」活動 不到18小時破200萬份

立法院在野兩黨團發動彈劾賴清德總統，前立委郭正亮、邱毅等人也在網路發起「彈劾賴清德」，目標是要達到558萬6019份連署...

彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選

國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；藍白黨團今天將宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。