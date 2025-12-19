聽新聞
0:00 / 0:00
彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選
國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；藍白黨團今天將宣布在立法院會提案彈劾賴總統。對此，政治評論員黃暐瀚表示，真想彈劾總統，恐該倒閣重選。
黃暐瀚在臉書表示，若倒閣換掉卓榮泰，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。
但現在藍白決定要提「彈劾」，黃暐瀚表示，就得說清楚：一，倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題。二，彈劾總統：根本辦不到。（76席立委同意，憲法法庭通過）三，罷免總統：根本辦不到。（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）
「簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能」。黃暐瀚表示，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，就有可能讓總統彈劾案，送出立院。「憲法法庭癱瘓中，仍無用」；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言