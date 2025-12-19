黃國昌：提彈劾要賴清德立院說明 誰允許毀憲帶台走向獨裁？

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統錄影聲援，批國會濫權、在野獨裁。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布正式對賴清德提出彈劾案。民眾黨團總召黃國昌說，「我們要阻止賴清德變成袁世凱」，中華民國憲政史上發生過的錯誤，絕不容許在台灣這塊自由的土地上重演。

黃國昌說，這場彈劾行動不是黨派之分，不是顏色之別，是在捍衛非常多流血流汗的民主前輩爭取到的民主憲政、法治國原則，依照憲法第72條規定，立法院三讀通過的法律，行政院長即使提起覆議，在覆議被否決、國會維持原決議的10天內，總統收到立法院的咨文，必須要在10天內公布法律。在中華民國憲政史上，從未有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，如果總統可以藉由不公布法律，使得國會三讀通過的法律形同具文，民主憲政至此崩壞，不允許任何人以安定國家之名，更不允許總統自詡為大法官，踐踏國會三讀通過的法律。

黃國昌說，台灣的民主憲政從過去到現在，從未有過也絕不應有把行政、立法、司法等集於一人的，這是帝制，不是民主憲政。呼籲全體國民，不管支持哪個政黨，不管把選票投給哪位總統候選人，民主憲政應該是共同的語言，即使支持賴清德，也懇求靜下心想想，如果換了一位總統，是否會認同這位總統有樣學樣，跟賴清德一樣，可以透過拒絕公布法律，達到癱瘓國會立法的目的。全世界有哪個民主國家賦予總統這樣的權力，當總統行使這樣的權力時，不僅跨越憲政民主的紅線，也已帶頭拆毀全體人民應共同捍衛的民主憲政。

黃國昌說，接下來會正式提案彈劾賴清德，依照立法院職權行使法規定，立刻啟動全院委員會的審查程序，希望在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德到全院委員會列席說明，也跟台灣人民說明，中華民國憲法何時賦予賴清德這樣的權力，誰允許賴清德毀憲，誰允許賴清德專斷專制，把台灣帶向獨裁之路。

黃國昌說，過去到現在，古今中外，看過太多例子，以捍衛國家安全當作民意，毀壞國會體制，進一步走向獨裁制度，台灣不能再犯下相同錯誤，為了讓全國人民可更清楚知道，為何超過2分之1全體立委發動彈劾，會正式在全院委員會提案，到全國各個縣市舉辦公聽會，每一個縣市至少舉辦一場公聽會，向每個地方的選民報告，為何立法院三讀通過財劃法修正案，應該要撥給地方政府作為建設、照顧人民的財源，現在被賴清德剝奪了。「我們要阻止賴清德變成袁世凱」，中華民國憲政史上發生過的錯誤，絕不容許在台灣這塊自由的土地上重演。

民眾黨團副總召張啓楷開頭用閩南語說，「台灣人生氣了」，賴清德一步步邁向南韓前總統尹錫悅的戒嚴之路，走向稱帝的袁世凱之路。民進黨亂砍地方政府的補助款，22個縣市共砍2646億，砍掉的內容是學童的營養午餐，是各個縣市政府防洪的錢、基礎建設的錢、蓋捷運的錢，不是只有要架空立法院、霸凌縣市政府，是對全民開戰。