藍白黨團對賴總統提出彈劾案 大圖合成諷賴搞帝制

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今天共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案，並將賴清德相片合成為袁世凱，藉以諷刺。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今天共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案，並將賴清德相片合成為袁世凱，藉以諷刺。記者邱德祥／攝影

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案，並將賴清德相片合成為袁世凱，藉以諷刺。行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統錄影聲援外，也批國會濫權、在野獨裁，令朝野對抗升溫。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團宣布將針對賴清德提出彈劾案，並展開全國公聽會，要求賴清德赴立院報告等。

藍白立院黨團今共同宣布針對賴清德提出彈劾案，案由指鑑於被彈劾人賴清德對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗的財劃法透過行政院院長以不副署之方式配合，不依憲法第72條規定公布，違憲失職，依憲法增修條文第4條第7項及「立法院職權行使法」第42條規定，對賴清德提出彈劾案。根據彈劾文內容，指至今日止，距賴清德收到立法院咨請公布今年修正的財劃法，已超過憲法第72條規定的10日，構成違憲失職，危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭，故對其提出彈劾案。

