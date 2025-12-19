藍白立委正式提案彈劾賴總統 但須過兩關彈劾門檻高

卓榮泰不副署財劃法創下憲政首例，也引起藍白不滿，司委會昨通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。國民黨、民眾黨立法院黨團今天也宣布號召全體在野黨立委，正式提案彈劾賴清德。不過，彈劾總統門檻極高，要順利通過主要得經過「兩大關卡」，其一是全體立委三分之二決議、大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於9人。

2025-12-19 12:11