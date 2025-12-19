藍白立委正式提案彈劾賴總統 但須過兩關彈劾門檻高
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天召集全體在野黨立委，於立法院議場前開「彈劾違憲總統」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。並展開全國公聽會，要求賴清德赴立院報告等。
依照憲法增修條文第4條第7項規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理」。
然而，藍白主導的憲法訴訟法修正案，經立法院三讀通過後，提高了憲法法庭評決的門檻，除了大法官現有總額三分之二以上同意之外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，但目前大法官人數僅有8人，且賴清德兩次提名大法官人選，均被藍白全數封殺，人數遲遲無法補足，憲法法庭停擺至今，已超過一年沒有判決，若總統彈劾案由立法院聲請憲法法庭審理，也只能與其他釋憲案一樣，暫擱一旁。
