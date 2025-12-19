嗆「清德宗」踐踏台灣人 傅崐萁：賴總統必須要下台

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統錄影聲援，批國會濫權、在野獨裁。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕；黨團書記長羅智強說，被彈劾人到院說明，賴清德已沒有任何藉口迴避。

傅崐萁說，由人民選出的少數總統在本周宣布獨裁，改變國家的體制，宣布為「清德宗元年」，正式登基為中華民國的皇帝，廢掉國會，不執行國會通過的法案，由賴清德的大秘書卓榮泰不副署、不公告、不執行國會通過的法律案，毀憲亂政、毀壞民主，踐踏台灣人民。賴清德已稱帝，不在乎全國民意，國會已沒辦法監督這個怪獸總統。

傅崐萁表示，今天正式發起彈劾案，會到全國的每個地方告訴國人，「清德宗」要如何踐踏台灣人民，從上台到現在，每天都在毀滅台灣的民主、台灣人民的自由，不只是窮台、賣台，更把台灣的民主踩在腳下。在野黨團結在一起，秉承2300萬人的民意，推翻賴清德的暴政，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕，要回復真正民主自由的中華民國，在野黨必須共同勇敢面對，不怕任何賴清德的迫害。

羅智強說，賴清德有三個背叛。第一個背叛，背叛的是民進黨許多前輩捍衛民主、推動民主工程的過去留下的血淚。請問賴清德對得起民進黨的前輩們，推動台灣民主，建構的憲政秩序嗎？身為總統，不副署、不公布、不執行立法院通過的法律，等於廢掉國會；第二個背叛，是背叛民進黨的同志們，相信全台灣人民都看到，即便在賴清德獨霸的意志之下，在51位綠委的便當會裡，仍有許多的民進黨立委挺身而出，表達不認同這種毀憲亂政的行為，連總統府秘書長都公開表示，行政院長不副署是打臉賴清德。

羅智強說，第三個背叛，是背叛全國人民，背叛中華民國的憲政法治，賴清德是中華民國的總統，不是中華民國的大皇帝，賴清德不是袁世凱，還是想當袁世凱，要毀掉中華民國的憲政，來成就當中華民國大皇帝的獨裁之夢嗎？賴清德首創「在野獨裁」這個滑天下之大稽的名詞。

羅智強表示，面對賴清德的三個背叛，在野黨將提出三大行動，第一是彈劾程序即刻開始，結合民眾黨、國民黨的立委，即刻啟動彈劾賴清德的程序；第二是被彈劾人到院說明，賴清德已沒有任何藉口迴避，按照彈劾程序，立法院會邀請賴清德到院說明，希望賴清德能有勇氣來立法院，跟全國人民報告，當袁世凱的大夢計畫是什麼；第三是，「彈劾總統，全台護憲」，將建請立法院於全台舉辦彈劾公聽會，公聽會的主軸是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」，每個縣市結合關心愛護中華民國憲政的民眾，深入各角落，告訴大家現在是關鍵時刻。