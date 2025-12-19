快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

嗆「清德宗」踐踏台灣人 傅崐萁：賴總統必須要下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕；黨團書記長羅智強說，被彈劾人到院說明，賴清德已沒有任何藉口迴避。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕；黨團書記長羅智強說，被彈劾人到院說明，賴清德已沒有任何藉口迴避。記者屈彥辰／攝影

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德總統錄影聲援，批國會濫權、在野獨裁。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今共同舉行記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕；黨團書記長羅智強說，被彈劾人到院說明，賴清德已沒有任何藉口迴避。

傅崐萁說，由人民選出的少數總統在本周宣布獨裁，改變國家的體制，宣布為「清德宗元年」，正式登基為中華民國的皇帝，廢掉國會，不執行國會通過的法案，由賴清德的大秘書卓榮泰不副署、不公告、不執行國會通過的法律案，毀憲亂政、毀壞民主，踐踏台灣人民。賴清德已稱帝，不在乎全國民意，國會已沒辦法監督這個怪獸總統。

傅崐萁表示，今天正式發起彈劾案，會到全國的每個地方告訴國人，「清德宗」要如何踐踏台灣人民，從上台到現在，每天都在毀滅台灣的民主、台灣人民的自由，不只是窮台、賣台，更把台灣的民主踩在腳下。在野黨團結在一起，秉承2300萬人的民意，推翻賴清德的暴政，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕，要回復真正民主自由的中華民國，在野黨必須共同勇敢面對，不怕任何賴清德的迫害。

羅智強說，賴清德有三個背叛。第一個背叛，背叛的是民進黨許多前輩捍衛民主、推動民主工程的過去留下的血淚。請問賴清德對得起民進黨的前輩們，推動台灣民主，建構的憲政秩序嗎？身為總統，不副署、不公布、不執行立法院通過的法律，等於廢掉國會；第二個背叛，是背叛民進黨的同志們，相信全台灣人民都看到，即便在賴清德獨霸的意志之下，在51位綠委的便當會裡，仍有許多的民進黨立委挺身而出，表達不認同這種毀憲亂政的行為，連總統府秘書長都公開表示，行政院長不副署是打臉賴清德。

羅智強說，第三個背叛，是背叛全國人民，背叛中華民國的憲政法治，賴清德是中華民國的總統，不是中華民國的大皇帝，賴清德不是袁世凱，還是想當袁世凱，要毀掉中華民國的憲政，來成就當中華民國大皇帝的獨裁之夢嗎？賴清德首創「在野獨裁」這個滑天下之大稽的名詞。

羅智強表示，面對賴清德的三個背叛，在野黨將提出三大行動，第一是彈劾程序即刻開始，結合民眾黨、國民黨的立委，即刻啟動彈劾賴清德的程序；第二是被彈劾人到院說明，賴清德已沒有任何藉口迴避，按照彈劾程序，立法院會邀請賴清德到院說明，希望賴清德能有勇氣來立法院，跟全國人民報告，當袁世凱的大夢計畫是什麼；第三是，「彈劾總統，全台護憲」，將建請立法院於全台舉辦彈劾公聽會，公聽會的主軸是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」，每個縣市結合關心愛護中華民國憲政的民眾，深入各角落，告訴大家現在是關鍵時刻。

賴清德 中華民國 憲政秩序

延伸閱讀

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

藍白提出賴總統彈劾案 轟如袁世凱、危害民主憲政

邱毅：彈劾成案可要賴總統赴立院答辯 賴皮就是反民主獨裁者

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

相關新聞

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統；不過，彈劾總統門檻極高，要順利...

民調／卓榮泰不副署突破不了基本盤 43%反對39%力挺

行政院長卓榮泰對立法院三讀修正的新版財劃法不予副署。台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，39%民眾支持卓榮泰不副署、43...

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統，對此總統府發言人郭雅慧今表示，...

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得過「兩大關卡」

卓榮泰不副署財劃法創下憲政首例，也引起藍白不滿，司委會昨通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。國民黨、民眾黨立法院黨團今天也宣布號召全體在野黨立委，正式提案彈劾賴清德。不過，彈劾總統門檻極高，要順利通過主要得經過「兩大關卡」，其一是全體立委三分之二決議、大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於9人。

網路「彈劾賴清德」活動 不到18小時破200萬份

立法院在野兩黨團發動彈劾賴清德總統，前立委郭正亮、邱毅等人也在網路發起「彈劾賴清德」，目標是要達到558萬6019份連署...

彈劾、罷免總統「絕對辦不到」 黃暐瀚：恐該倒閣重選

國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；藍白黨團今天將宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。