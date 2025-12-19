藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統，對此總統府發言人郭雅慧今表示，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。

卓榮泰不副署財政收支劃分法創下憲政首例，也引起藍白不滿，司委會昨通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。國民黨、民眾黨立法院黨團也宣布號召全體在野黨立委，正式提案彈劾賴清德。

賴清德總統今天至竹科出席「台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會」時未受訪，由總統府發言人郭雅慧代為發言。提及在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統，郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定以此3大原則決定不予副署。