邱毅：彈劾成案可要賴總統赴立院答辯 賴皮就是反民主獨裁者
行政院長卓榮泰表明不副署財劃法，並強調在野若不滿可以提倒閣，在野反提出要彈劾賴清德總統。前立委邱毅表示，雖然彈劾過關要3分之2立委同意，不可能成功，但只要2分之1立委同意成案，在野黨可要求賴總統到院答辯說明；賴總統不能賴皮，拒絕接受就證明是反民主的獨裁者。
邱毅在臉書表示，立法院在野黨沒有中計，不會對卓榮泰提出倒閣，以免讓自己陷入被動的局面。
不過，邱毅也說，在野黨發動彈劾案，直接劍指賴清德。表面上看，彈劾案要過關，因為有3分之2立委同意的高門檻，根本不可能成功。所以綠媒紛紛以彈劾案「玩假的」，來自於我安慰，自我催眠。事實上，彈劾賴清德重要的是過程，只要彈劾成案，賴清德就有大苦頭吃了。
邱毅說，主要是在野黨可要求賴清德提交答辯書，在野黨也可要求賴清德到院答辯說明，在野黨更可提供民眾動員抗爭的能量。
邱毅表示，彈劾案只要2分之1立委同意，就可成案，依立法院的席位結構，一定可以成案。一旦成案，賴清德不能再賴皮，必須面對民主憲政體制的檢驗，如果拒絕接受，就證明自己是反民主的獨裁者，人民的抗爭就師出有名，抗爭有理。
邱毅說，在這種情勢下，賴皮想討好美國的1.25兆採購武器的特別預算，還有在立法院通過的可能性嗎？他指派的傀儡卓榮泰，還有機會在立法院橫眉怒目，胡說八道嗎？經過他以上的分析，還會覺得彈劾賴清德是假戱嗎？
