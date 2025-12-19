民調／卓榮泰不副署突破不了基本盤 43%反對39%力挺

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰對立法院三讀修正的新版財劃法不予副署。台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，39%民眾支持卓榮泰不副署、43%反對，不支持者比支持者多3.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國人對卓榮泰不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

民調細項顯示，25.5%非常支持副署，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答。若從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者有非常明確的不同態度，而中性選民絕大多數和在野黨站同一邊。民進黨支持者八成支持卓院長不副署，只有7.8%不支持；國民黨支持者，4.6%支持，八成不支持；民眾黨支持者，一成九支持，七成五不支持；中性選民，一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

游盈隆表示，對於卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，社會各界態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開，這也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後，風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

