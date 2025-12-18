徐國勇指不副署是希望在野黨坐下來談 民眾黨：人講攏不聽鬼牽扣扣走

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）昨天舉行記者會。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，民進黨秘書長徐國勇聲稱「非終極目的、希望在野黨坐下來談」。民眾黨秘書長周榆修今天回應，民眾黨始終主張朝野進行對話，賴清德總統卻仍然一意孤行，如今更加坐實「人講攏不聽，鬼牽扣扣走」。

針對卓榮泰不副署財政收支劃分法，徐國勇今天在東吳大學受訪時表示，不副署並不是終極目的，而是希望在野黨與執政黨坐下來談，希望為國家找出一個最好的方向，「國民黨他們搞砸了，也搞錯了方向」。

周榆修晚間透過文字表示，徐國勇實在是滑天下之大稽，從先前的國安情勢簡報到立法院各項重大議題，民眾黨始終主張賴總統肩負團結使命、應該與在野黨進行有意義的對話，民眾黨主席黃國昌也數度喊話懸崖勒馬，然而賴總統卻選擇一意孤行、一步步走向獨裁。

周榆修說，徐國勇這番談話坐實「人講攏不聽，鬼牽扣扣走」，而那個鬼正是賴總統不願面對的心魔，一再假藉邀請立法院長韓國瑜院際協商、國政茶敘，「進行形式上的政治表演，始終不願與在野領袖對話、共商國是，對於社會對立置若罔聞，面對核心問題始終閃避。」

周榆修強調，民進黨政府毀憲亂政，不副署、不公布也不執行財政收支劃分法，更是不提名大法官癱瘓憲政運作，最後反過來情緒勒索在野黨「不願意談」，這樣的說法不僅顛倒是非，更是嚴重踐踏台灣的民主法治。

周榆修表示，此刻台灣的憲政危機，問題從來不在在野黨，而是賴政府聽不見人民聲音，賴總統如果真心要談，請先停止人治回歸法治，別把台灣當成民進黨私產，立刻依法執行立法院三讀通過的法律，不要繼續踩油門暴衝，把車開往錯誤的方向。

財政收支劃分法 周榆修 徐國勇 民眾黨

