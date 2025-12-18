快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白聯手提案！移請監察院彈劾卓榮泰 監院：明天巡察行政院

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今天通過臨時提案，譴責行政院長卓榮泰並移請監察院彈劾，院際關係及動向也引發關注。監察院稍早表示，將依法於明天巡查行政院，除政院簡報施政重點及預算執行，監院也會說明調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權行使之結果，另外也會針對社會關注議題提出詢問，並請行政院說明回覆。

監察院說明，監察院將於明天上午9時，依據監察法、監察院巡迴監察辦法之規定，巡察行政院。這次巡察將由行政院院長卓榮泰率相關部會首長，簡報該院114年施政重點工作及預算執行情形；再由監察院針對114年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權行使之結果，作綜合性說明，期盼能讓行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注之問題，以符合人民期望。

監察院指出，這次巡查行政院，主要針對社會關注的通案性議題提出詢問，其中7常設委員會將針對「校園如何不再有體育暴力？檢視高中以下體育班、運動代表隊教練涉性平、暴力體罰、霸凌處理機制問題」、「警察執勤不當及風紀問題之檢討」、「刑事法律程序之實踐與檢討改進」，「打詐政策回顧與檢討」、「行政系統失靈之現象探討-以國有土地管理為例」、「從現行庇護工場運作方式，檢視CRPD國內法化後的實踐」、「國軍反情報機制與外交人員性平案件之系統性檢討」等7個議題。

另外，個別監察委員也分別就「記取九二一教訓，第二類活動斷層亦可釀巨災」、「攜子入監的處遇問題」、「原住民族土地管理編制、共管與編制」、「機構、校園結構性性侵案件，請建立非法律訴訟之國家賠償機制」、「跨部會族群主流化政策之推展」等5個議題分別提出口頭詢問。

監察院表示，上述議題將由卓榮泰及各相關部會首長將就重點項目提出說明，並於會後以書面回復監察院。監察院另外也通知，預計明天下午4時30分，將在監察院舉辦「巡察行政院後記者會」。

行政院 監察院 機制

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德收繳國會立法權，51戰隊三呼萬歲

遭藍白送請監院彈劾 卓榮泰：只要循憲政機制 願面對

藍白聯手移請監院彈劾卓榮泰 國民黨：這只是開始

卓榮泰不副署 楊永明：這是少數獨裁、違反多數民主

相關新聞

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

立法院司法及法制委員會今天通過臨時提案，建請監察院彈劾行政院長卓榮泰。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團稍早表示，明早將...

藍白聯手提案！移請監察院彈劾卓榮泰 監院：明天巡察行政院

立法院司法及法制委員會今天通過臨時提案，譴責行政院長卓榮泰並移請監察院彈劾，院際關係及動向也引發關注。監察院稍早表示，將...

【重磅快評】倒閣此路不通 監察院敢彈劾打老虎嗎？

行政院覆議不過財劃法，行政院長卓榮泰出怪招「不接受、不下台、不副署」，完全跳脫憲政運作，卓揆還挑釁在野黨提倒閣，打算以一...

【重磅快評】賴清德收繳國會立法權，51戰隊三呼萬歲

賴清德總統開便當會，拍板達成不副署、不執行合憲共識；行政院長卓榮泰更宣布未來「不副署三原則」。民進黨內一度出現小心翼翼的...

藍委疑停砍公教年金也不副署 張惇涵：咨文尚未送政院及總統府

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，先前傳出停砍公教年金法案也將比照辦理。國民黨立委翁曉玲今天對此提出質詢，行政院秘書長...

在野提要彈劾 卓揆籲藍白「在憲法體制裡好好談」

針對藍白提出要彈劾賴總統及行政院長卓榮泰，卓揆18日表示，行政院引用《憲法》第37條的規定，啟動權力真正的目的是要所有的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。