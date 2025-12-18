賴總統籲不分黨派支持總預算 財劃法再討論更合理分配

賴清德總統18日前往台南出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」。他表示，期盼未來不分黨派都能支持中央政府總預算審議，再次討論《財政收支劃分法》更合理的分配，讓地方財政更自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，以創造雙贏。

包括總統府資政韓良誠、國策顧問陳天隆、行政院政委兼國發會主委葉俊顯、教育部長鄭英耀、衛生福利部次長莊人祥，及立委王定宇、林俊憲、陳亭妃、賴惠員、謝龍介，台南市副市長趙卿惠、成功大學校長沈孟儒、成功大學醫學院附設醫院長李經維，皆出席活動。

賴總統致詞表示，這不僅是醫療建設的動土，更象徵台灣在智慧醫療、健康治理，以及區域均衡發展上，邁出關鍵的一步。後續尚有許多工作，先預祝未來工程順利圓滿成功，建設完成後提供病人最好的健康服務，也帶動南台灣、全台灣智慧及精準醫療跨時代的進步。

賴總統指出，沙崙醫院是「成大沙崙醫療服務與創新園區」的第一期計畫，感謝成大團隊的努力，所規劃的沙崙園區積極因應高齡化、人口結構變遷，以及公共治理數位轉型的挑戰。

他提到，未來沙崙醫院完工之後，不只藉由AI、雲端運算及智慧系統，優化醫療流程、發展精準醫療，提升照護效率，減輕醫護人員的負擔；同時透過與研究機構的合作，促進智慧醫療、再生醫療的研發，協助台灣醫療的發展持續與國際接軌。

他也說，沙崙醫院預計設置總床數664床，空間規劃也預留災時緊急收治用途，可以提升醫療韌性。同時，沙崙醫院設置台南市首座兒童醫療中心，也將發展遠距醫療等。未來的沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新，以及強化公共服務的重要智慧健康聚落。

賴總統表示，沙崙的發展是中央和地方合作的典範。從他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大台南會展中心以及三井OUTLET等重大建設；到現在黃偉哲市長任內，成大沙崙醫院正式動土，沙崙新市鎮將是帶動台南與南台灣發展的動力來源。

賴總統強調，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動的關鍵除了中央與地方相互合作，更重要的是要有中央健全的財政大力支持。

他期盼，未來立委不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，《財政收支劃分法》也能再次進行討論，更合理的分配，讓地方財政更加自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，如此才能創造雙贏。