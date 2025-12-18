快訊

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

行員一人收款釀禍！運送387.5萬現金遭竊 金管會罰合庫600萬元

賴總統籲不分黨派支持總預算 財劃法再討論更合理分配

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

賴清德總統18日前往台南出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」。他表示，期盼未來不分黨派都能支持中央政府總預算審議，再次討論《財政收支劃分法》更合理的分配，讓地方財政更自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，以創造雙贏。

包括總統府資政韓良誠、國策顧問陳天隆、行政院政委兼國發會主委葉俊顯、教育部長鄭英耀、衛生福利部次長莊人祥，及立委王定宇、林俊憲、陳亭妃、賴惠員、謝龍介，台南市副市長趙卿惠、成功大學校長沈孟儒、成功大學醫學院附設醫院長李經維，皆出席活動。

賴總統致詞表示，這不僅是醫療建設的動土，更象徵台灣在智慧醫療、健康治理，以及區域均衡發展上，邁出關鍵的一步。後續尚有許多工作，先預祝未來工程順利圓滿成功，建設完成後提供病人最好的健康服務，也帶動南台灣、全台灣智慧及精準醫療跨時代的進步。

賴總統指出，沙崙醫院是「成大沙崙醫療服務與創新園區」的第一期計畫，感謝成大團隊的努力，所規劃的沙崙園區積極因應高齡化、人口結構變遷，以及公共治理數位轉型的挑戰。

他提到，未來沙崙醫院完工之後，不只藉由AI、雲端運算及智慧系統，優化醫療流程、發展精準醫療，提升照護效率，減輕醫護人員的負擔；同時透過與研究機構的合作，促進智慧醫療、再生醫療的研發，協助台灣醫療的發展持續與國際接軌。

他也說，沙崙醫院預計設置總床數664床，空間規劃也預留災時緊急收治用途，可以提升醫療韌性。同時，沙崙醫院設置台南市首座兒童醫療中心，也將發展遠距醫療等。未來的沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新，以及強化公共服務的重要智慧健康聚落。

賴總統表示，沙崙的發展是中央和地方合作的典範。從他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大台南會展中心以及三井OUTLET等重大建設；到現在黃偉哲市長任內，成大沙崙醫院正式動土，沙崙新市鎮將是帶動台南與南台灣發展的動力來源。

賴總統強調，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動的關鍵除了中央與地方相互合作，更重要的是要有中央健全的財政大力支持。

他期盼，未來立委不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，《財政收支劃分法》也能再次進行討論，更合理的分配，讓地方財政更加自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，如此才能創造雙贏。

賴清德 鄭英耀 林俊憲 莊人祥 黃偉哲 財政收支劃分法 謝龍介

延伸閱讀

遭藍白送請監院彈劾 卓榮泰：只要循憲政機制 願面對

不副署財劃法再推國安修法 政院：沒有特定時機點問題

成大沙崙醫院動土啟建 賴清德總統：帶動南台灣醫療創新

賴總統出席成大沙崙醫院動土 盼立院支持總預算審議

相關新聞

【重磅快評】賴清德收繳國會立法權，51戰隊三呼萬歲

賴清德總統開便當會，拍板達成不副署、不執行合憲共識；行政院長卓榮泰更宣布未來「不副署三原則」。民進黨內一度出現小心翼翼的...

藍委疑停砍公教年金也不副署 張惇涵：咨文尚未送政院及總統府

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，先前傳出停砍公教年金法案也將比照辦理。國民黨立委翁曉玲今天對此提出質詢，行政院秘書長...

在野提要彈劾 卓揆籲藍白「在憲法體制裡好好談」

針對藍白提出要彈劾賴總統及行政院長卓榮泰，卓揆18日表示，行政院引用《憲法》第37條的規定，啟動權力真正的目的是要所有的...

遭藍白送請監院彈劾 卓榮泰：只要循憲政機制 願面對

不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白今天在立法院聯手通過相關譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰今天指出，啟動副署權目的...

徐國勇：不副署非目的 是希望朝野坐下來談

行政院長卓榮泰宣布對立院三讀修正的新版財劃法不予副署，傳出民進黨內有雜音。民進黨秘書長徐國勇今天表示，民進黨本來就是一個...

不副署財劃法再推國安修法 政院：沒有特定時機點問題

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，朝野對立升高，行政院今再拍板4項國安修法，引發討論。行政院發言人李慧芝指出，相關修法皆按...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。