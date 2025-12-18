【重磅快評】賴清德收繳國會立法權，51戰隊三呼萬歲

賴清德總統開便當會，拍板達成不副署、不執行合憲共識；行政院長卓榮泰更宣布未來「不副署三原則」。民進黨內一度出現小心翼翼的逆風烏鴉，但似乎很快就不聒叫了。事實上，卓榮泰不副署，不但打臉總統，更毀憲沒收國會立法權，並且踐踏了民進黨團51戰隊的尊嚴——如果曾有過尊嚴的話。

賴清德召集全體綠委舉行宛如憲法法庭的便當會，會後強調沒有放砲雜音，並稱達成共識，一致支持賴清德和卓榮泰的決定。但實際情形是，黨團總召柯建銘認為「沒有不副署的空間」，也有綠委示警此例一開肯定會升高朝野衝突，還有像綠委王世堅對不副署有不同看法，但選擇不發言、接受黨的安排。

在便當版憲法法庭外面，民進黨前立委林濁水更指出，行政院不副署，變成既挑戰立法院又挑戰總統，「換句白話文說，現在當掌櫃的行政院左右開弓，向總統和國會兩個老闆一起出手，然後掌櫃就贏了。」林濁水慨嘆，「憲政遊戲玩到這荒唐的地步！」

林濁水更呼應柯建銘對不副署的質疑。大罷免期間，林濁水曾被柯建銘抹紅為「匪諜」，控其臥底反串掩護國民黨和民眾黨賣台。但對於柯建銘主張「沒有不副署的空間」，林濁水半酸半讚說，「柯總召雖然憲政素養亂七八糟，但是議事熟稔到底立法院第一。黨團恐怕問一下比較好。」

不過，當時黨內人士解釋賴清德召集這場便當會的重要背景：閣揆擬不副署非同小可，賴總統也擔心屆時走上這一步，黨內若有雜音恐讓情勢複雜化，所以先出手整合黨內意見。換言之，賴清德憲政獨裁的第一步，先從再確認黨內一言堂開始。

王世堅的「選擇不發言、接受黨的安排」，具體描繪了便當會的氛圍，也誠實說明了烏鴉噤言的無奈。柯建銘沒說什麼話，但很早就在臉書貼出寫明民進黨團記者會「全力支持行政院不副署」的影音連結；萬年總召能夠存活萬年，再度驗證政治叢林的生存法則。

卓榮泰宣示對國會立法不副署一路走到底，在憲政運作的意義上，形同閣揆挾副署權一路抗衡總統。不具任何民意基礎、去留但憑總統意志的卓榮泰，膽敢如此頂撞，不論是出諸賴清德指示或賴卓共謀，等於是以行政權收繳立法權，為賴清德的憲政獨裁撤除了第一道憲法護欄。

立法院司法及法制委員會今天在藍白主導下通過譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰；民眾黨黨團總召黃國昌也揚言將提案彈劾賴總統。但賴清德在台南市長任內就曾有二百多天拒絕進議會而遭監院彈劾的紀錄；從踐踏議會到踐踏國會，賴清德性格自然流露，從不掩飾。

然而，民進黨團51戰隊擋不住藍白攻勢，寧可國會立法權被徹底沒收，幫助賴清德完成憲政獨裁？眼見賴清德和卓榮泰蹂躪踐踏國會的職權與尊嚴，王世堅選擇接受黨的安排，柯建銘更在臉書表態自新之後，民進黨團51戰隊終於真正達成便當會以來的共識：跪地三呼萬歲，雖然但是又何奈。