快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

日本年度四字成語出爐！「古米奮鬥」象徵米價飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委疑停砍公教年金也不副署 張惇涵：咨文尚未送政院及總統府

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵今天列席立法院司法及法制委員會。記者季相儒／攝影
行政院秘書長張惇涵今天列席立法院司法及法制委員會。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，先前傳出停砍公教年金法案也將比照辦理。國民黨立委翁曉玲今天對此提出質詢，行政院秘書長張惇涵表示，立法院尚未送出三讀咨文，行政院將會做出合法合憲的決定，而賴清德總統也希望立法院理性思考。

立法院司法及法制委員會今天邀請總統府、行政院、司法院及法務部等單位就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

翁曉玲質詢時詢問，司法院是否有去文總統府，建請賴總統盡速提名大法官，司法院副秘書長王梅英回應，據她所知應該是沒有，提名屬於總統的權限。張惇涵則說，國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案也被立法院否決，行政院對此表達遺憾，同時也正在研擬新任人選名單。

翁曉玲再問，針對立法院三讀通過停砍年金法案，行政院是否也會採取不副署。張惇涵聽聞後則表示，自己想要先唸一段文字，「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒要求立法者考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」

張惇涵說明，這是出自大法官陳春生在釋字717號的協同意見出，無論財政收支劃分法、年金法案都應該納入考量。翁曉玲不滿反嗆，「我先生的發言和討論停砍公教年金有什麼差別嗎？所以現在財政遇到什麼困難？」

翁曉玲追問，停砍年金法案是否也會採取不副署，張惇涵則說，立法院還沒送出三讀咨文，「我早上才確認過沒有送」，行政院一定會做出合法合憲的決定，而賴總統也有表達希望立法院理性思考。

翁曉玲不滿地說，合憲與否並非由行政院認定，行政院現在已經自我膨脹，「整個五權機關就你們最偉大」，張惇涵則反譏，「行政院不會是最偉大，委員妳說過立法院比較大。」

行政院 立法院 司法院

延伸閱讀

反年改何不覆議？ 張惇涵：窮盡救濟手段無效

藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

【重磅快評】不副署回力標 潘孟安沒出席是打臉誰？

相關新聞

影／賴總統再喊話：朝野支持中央總預算、財劃分法再討論

賴清德總統上午到台南歸仁主持成大沙崙醫院動土時提到，非常希望後續立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃...

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案、具名移請監察院彈劾行政院長卓榮...

不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安今天並未出席立法院進行專題報告。行政院秘書長張惇涵表示，除非涉...

藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白今天在立法院聯手通過相關譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。行政院提出「4個不該」，批評立...

轟賴總統「在野獨裁」說邏輯錯誤 前立委：偷換民主制衡概念

政府決定不公布不實施《財劃法》和年金改革案，賴清德總統並為此發表談話，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。國民黨主席鄭麗文則用男人無法生小孩來形容總統所指「在野獨裁」的荒謬邏輯。前立委游毓蘭昨(17)日也透過臉書評論此說法的邏輯與制度條件皆不成立。

藍委疑停砍公教年金也不副署 張惇涵：咨文尚未送政院及總統府

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，先前傳出停砍公教年金法案也將比照辦理。國民黨立委翁曉玲今天對此提出質詢，行政院秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。