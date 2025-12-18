藍委疑停砍公教年金也不副署 張惇涵：咨文尚未送政院及總統府

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，先前傳出停砍公教年金法案也將比照辦理。國民黨立委翁曉玲今天對此提出質詢，行政院秘書長張惇涵表示，立法院尚未送出三讀咨文，行政院將會做出合法合憲的決定，而賴清德總統也希望立法院理性思考。

立法院司法及法制委員會今天邀請總統府、行政院、司法院及法務部等單位就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

翁曉玲質詢時詢問，司法院是否有去文總統府，建請賴總統盡速提名大法官，司法院副秘書長王梅英回應，據她所知應該是沒有，提名屬於總統的權限。張惇涵則說，國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案也被立法院否決，行政院對此表達遺憾，同時也正在研擬新任人選名單。

翁曉玲再問，針對立法院三讀通過停砍年金法案，行政院是否也會採取不副署。張惇涵聽聞後則表示，自己想要先唸一段文字，「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒要求立法者考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」

張惇涵說明，這是出自大法官陳春生在釋字717號的協同意見出，無論財政收支劃分法、年金法案都應該納入考量。翁曉玲不滿反嗆，「我先生的發言和討論停砍公教年金有什麼差別嗎？所以現在財政遇到什麼困難？」

翁曉玲追問，停砍年金法案是否也會採取不副署，張惇涵則說，立法院還沒送出三讀咨文，「我早上才確認過沒有送」，行政院一定會做出合法合憲的決定，而賴總統也有表達希望立法院理性思考。

翁曉玲不滿地說，合憲與否並非由行政院認定，行政院現在已經自我膨脹，「整個五權機關就你們最偉大」，張惇涵則反譏，「行政院不會是最偉大，委員妳說過立法院比較大。」