在野提要彈劾 卓揆籲藍白「在憲法體制裡好好談」

針對藍白提出要彈劾賴總統及行政院長卓榮泰，卓揆18日表示，行政院引用《憲法》第37條的規定，啟動權力真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制，「如果從此大家都可以在憲法體制裡面好好來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路」。

卓榮泰出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪表示，行政院引用《憲法》第37條的規定，啟動自己的權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。

卓榮泰表示，所以今天也證明兩件事情，第一件，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

其次，卓榮泰說，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，他也願意面對這樣子。最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法的體制裡面好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。