遭藍白送請監院彈劾 卓榮泰：只要循憲政機制 願面對
不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白今天在立法院聯手通過相關譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰今天指出，啟動副署權目的是讓所有議題回到憲政機制；在野的行動，證明了維持憲政機關運作的必要性，只要有任何憲政機制可以引用，他願意面對。
朝野攻防財劃法多時，卓榮泰15日宣布不副署立法院再修正的財劃法，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。監察院回應，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。
卓榮泰今天出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前被問及此事，他說，行政院引用「憲法」第37條規定啟動「副署權」，真正目的是，要所有議題都回到憲政的機制裡面談。
對於在野展開彈劾官員等反制行動，卓榮泰說，這證明兩件事，第一，監察院年初預算被大幅刪減跟凍結，但至少不像大法官會議整個喪失功能，也證明維持憲政機關運作的必要性，這樣是對的；第二，沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制可以引用，他也願意面對。
卓榮泰說，最重要的是，如果從此大家可以運用中華民國憲法體制，好好來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路。
