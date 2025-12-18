不副署財劃法再推國安修法 政院：沒有特定時機點問題

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，朝野對立升高，行政院今再拍板4項國安修法，引發討論。行政院發言人李慧芝指出，相關修法皆按期程推動，沒有特定時機的問題；賴總統說過，不同黨派沒關係，但要是同一國，呼籲立法院與各黨團，儘速審議通過國安相關法案。

賴清德總統今年初主持國安高層會議，提及台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略；行政院會今天通過「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」4項修法草案。行政院長卓榮泰盼藉修法展現維護主權決心。

行政院政務委員林明昕指出，今天通過的4項修法，是為因應中國對國軍滲透及間諜活動，增訂「對敵效忠表示處罰」，現役軍人、退役軍人、公務員及全體國人各有不同威規範。

根據修法草案，現役軍人對敵效忠，可處1年至7年有期徒刑；不盡責降敵，可處3年至10年有期徒刑，涉犯國安法可加重刑責2分之1；若犯國安罪，一審有罪即暫停退除給與50%。退役軍人犯國安法，一審有罪即暫停退除給與50%及相關權益，定讞後，喪失退除給與及相關權益

公務員方面，犯國安法即暫停退休給與50%，涉犯國安法可加重刑責2分之1；若犯國安罪，一審有罪即暫停退除給與50%。

全體國人部分，增訂參與危害國安組織罪，最高可處6個月以上5年以下有期徒刑，並新增「中間人責任」，即使未執行危害國家行為也有相關處罰。另增訂公開鼓吹戰爭言論可重罰100萬，針對網際網路內容涉鼓吹戰爭言論或危害國家安全的錯假訊息，也授權相關部會可停止解析。

針對行政院推出國安4法修正如何獲得朝野支持，李慧芝指出，強化國安、防止滲透的法案，朝野不同黨派都應共同支持，如海纜七法順利三讀，且立法院在野黨委員也關注滲透相關案件，更應支持嚴懲危害國安、背棄家國，及對敵效忠行為，防堵裡應外合、阻止滲透吸收。

