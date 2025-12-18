藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白今天在立法院聯手通過相關譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。行政院提出「4個不該」，批評立法院在野黨團若認同權利分立，就不該侵害其他憲政機關權力；針對明年度總預算持續卡關，政院呼籲立院應以民生優先，盡速審議總預算。

朝野攻防財劃法多時，卓榮泰15日宣布不副署立法院再修正的財劃法，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。監察院回應，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

行政院發言人李慧芝上午主持行政院會後記者會時反擊。她說，既然立法院在野黨團提到監察院，就代表認同台灣是權力分立的國家；如果認同權力分立，就不該侵害其他憲政機關的權力，比如不該刪除監察院96%的業務費，使其無法執行業務，也使得監察院必須聲請釋憲維護憲政機關尊嚴。

李慧芝續指，同樣的，立法院也不該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民聲請釋憲案，也不該不斷地用立法權侵害行政權，逼迫行政院編預算，甚至違法增加行政院的支出，也不該不顧憲法法庭判決，違憲要求總統到立法院備詢。

對於財劃法攻防激化朝野對立，恐使明年度中央政府總預算審議進度持續卡關，李慧芝強調，行政院一直尊重並遵守憲法秩序，持續努力照顧國人、建設國家及防衛國家，因此再次呼籲立法院應以民生優先，盡速審議總預算，因為每一分錢都攸關國家和國人，而非只有行政院。

李慧芝透露，院會結束後，卓揆有與部會首長討論總預算若未通過該如何執行業務；依照「預算法」，屆時行政院將無法處理新興計畫預算，必須依照今年預算執行數來處理執行相關預算。

她舉例，比如4年1000億元治水計畫中，明年就編列147億元協助地方治水將受衝擊，延續型計畫中的新增項目也將無法使用，包括TPASS 2.0、社安網2.0，涉及地方政府新興資本支出的補助也會受影響，行政院正在盤點相關影響並思考如何因應，希望各部會持續與朝野黨團溝通。