影／賴總統再喊話：朝野支持中央總預算、財劃分法再討論
賴清德總統上午到台南歸仁主持成大沙崙醫院動土時提到，非常希望後續立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，「更合理的分配，讓地方財政更加自主、中央財政也能夠協助地方，創造雙贏」。
他說，成大沙崙醫院是「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，第二期計畫國發會正在推動，台南歸仁沙崙地區的發展，是中央與地方合作的典範，各項重大建設成功推動的關鍵，除了中央與地方相互合作，更重要的是中央健全的財政，希望不分黨派都能夠支持。
賴總統出席成大沙崙醫院動土時表示，沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落。他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，現在成大沙崙醫院動土，從高鐵台南站下車的旅客都可清楚看見沙崙一帶是正在發展的新市政，未來也將是帶動台南、南台灣發展的動力來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言