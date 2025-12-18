影／賴總統再喊話：朝野支持中央總預算、財劃分法再討論

賴清德總統上午到台南歸仁主持成大沙崙醫院動土時提到，非常希望後續立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，「更合理的分配，讓地方財政更加自主、中央財政也能夠協助地方，創造雙贏」。

他說，成大沙崙醫院是「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，第二期計畫國發會正在推動，台南歸仁沙崙地區的發展，是中央與地方合作的典範，各項重大建設成功推動的關鍵，除了中央與地方相互合作，更重要的是中央健全的財政，希望不分黨派都能夠支持。