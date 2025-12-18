藍白聯手移請監院彈劾卓榮泰 國民黨：這只是開始

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰，民眾黨立委黃國昌表示，將在院會對賴清德總統提出彈劾案。國民黨發言人牛煦庭說，提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，只要準備好了，在對的場合共同提出，把話說清楚，相信支持者能理解這樣的反制措施。

牛煦庭今受訪表示，在行政院做出不副署這麼荒唐且毀憲亂政的決定後，不管是藍白營，都收到非常多來自基層的一些建議，希望做出一些反制，這些的建議他們當然都收到了，他也在第一時間有跟大家報告，這樣的攻防要謀定而後動，藍白之間要能充分的對話、溝通，整合最大戰力，反制措施才會有效。

牛煦庭表示，今天司委會的臨時提案只是一個開始，但是確實是藍白共同努力的方向，他一樣請大家稍安勿躁、謀定而後動，該把話講清楚的就要講清楚，提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，在這個過程中，大家就清楚的重新再論述。

牛煦庭說，民進黨現在在歪曲風向，說如果不副署、不滿意，可以提倒閣。但事實上，不管是歷史的經驗，或者是憲法的設計跟精神，不副署跟國會其實沒有任何關係，那純粹是行政權自己的內戰，而且行政院長在提出不副署後，基本上要自請下台，所以這從頭到尾跟國會沒有任何的關係。

至於是否希望藉由立法院全院委員會，總統可以到立法院來說明？牛煦庭說，這時其中應有之義，在這樣的過程中，就是要求大家把話說清楚，國民黨不會片面任由民進黨曲解跟解釋這樣的政治動作。

此外，國民黨主席鄭麗文今邀請不分區立委到中央黨部便當會。不分區立委柯志恩表示，應是鄭麗文對於黨團一些法案以及2026選舉佈局，希望多跟不分區立委溝通。不分區立委蘇清泉說，主要是針對一些法案與近期話題交換意見，幾位不分區選將隨時都在打拚，希望從台南、高雄、屏東，一個個贏回來。

牛煦庭說，黨中央跟黨團成員餐敘互動、對話，增進彼此的默契跟了解，這本來就是常態，大家不用過度做政治聯想，這就是正常的對話過程。黨中央剛上任，跟各股各掛的勢力本來就要有所磨合，才會在各個戰場達到最大的效果，這當然也是對未來立法院的攻防、或是2026選舉，大家更有默契，共同往前走。