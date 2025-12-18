民進黨：藍白多數暴力毀憲亂政 破壞民主的元兇

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
針對不副署引發的爭議，民眾黨提出要求監察院彈劾行政院長卓榮泰。民進黨發言人韓瑩今天表示，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的，不是依法守護體制的執政團隊，而是國民黨在國會長期運用多數暴力，強行通過惡法、掏空國家，才是毀憲亂政的元兇。

韓瑩指出，國民黨聯手民眾黨在國會一再惡修財劃法，不僅企圖掏空中央政府財政，甚至突破公債法舉債上限，行政院多次明確指出窒礙難行，仍遭藍白一意孤行否決覆議。即便行政院試圖循釋憲途徑尋求救濟，卻因藍白惡修憲法訴訟法，導致憲法法庭自去年底停擺，憲政救濟之門被徹底關上。

韓瑩表示，正因憲法法庭停擺，面對在野黨一年多來在國會恣意妄為、接連通過毀壞體制的惡法，執政團隊已無其他憲政途徑可循，才會走到不副署的決定。藍白刻意去脈絡化，操作總統府潘秘書長過往在不同時空背景下的答詢內容，抹黑執政團隊，無非是為自身的違憲行為卸責。

韓瑩說，在憲法法庭遭藍白聯手惡修憲訴法而停擺、憲政監督機制被癱瘓的情況下，藍白更進一步在國會恣意推動一系列傷害民主法治、護航貪腐的修法案，包括修正「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給條例」，企圖將公費助理費變成立委與地方民代的私房錢；修正「公職人員選舉罷免法」讓有罪判決確定、仍在緩刑中的犯人得以參選公職。

韓瑩指出，最新民調已清楚顯示，多數民意都不支持這些毀壞國家的法案，呼籲部分學者勿為特定政治立場背書，抹滅應有的學術專業與社會責任。

