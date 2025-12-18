卓榮泰不副署 楊永明：這是少數獨裁、違反多數民主

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。國安會前副秘書長楊永明表示，副署權應該隨著修憲取消行政院長同意權一起消失，但現在卻成為執政黨沒收國會多數法律案的藉口，違反民主程序與多數決原則，台灣可能走向人治、獨裁的憲政危機！

楊永明表示，1947年到1997年的中華民國憲政體制接近內閣制，因為憲法規定總統提名行政院長須經立法院同意，同時總統經由國民大會選舉產生，因此總統公布法律和頒布命令時，特別是人事命令可能出現總統與行政院長不同調的情況，因此憲法第37條規定必須行政院長副署，所以副署權是過去內閣制為主的雙首長制下，行政院長制衡總統權限的憲政設計。

楊永明表示，1994年和1997年兩次修憲，將內閣制改為總統制，並且取消行政院長的立法院同意權，行政院長成為直選總統的執行長，總統制的行政權是指總統領導的政府機構，此時行政院長當然無須制衡總統，副署權也就應該刪除。

楊永明說，現在行政院長制衡立法院的否決機制就是「覆議權」，立法院也可以再次否決行政院的覆議。因此現在法律案經過立法院多數三讀通過、行政院覆議、立法院再多數否決覆議，就應該由總統公布成為正式法律。

楊永明說，行政院長用不副署方式，沒收國會通過法律案，而且立院沒有後續再審議或救濟手段，嚴重違反民主多數決原則，當時修憲過程並未料到，看似為了提升行政院長地位，副署權卻成為違反民主法治的憲政盲腸。

楊永明批評，民進黨政府是少數總統、少數立委，財劃法多次經多數國會立委通過，代表多數民意，現在少數政府用憲政盲腸不副署沒收多數支持法案，這是少數獨裁！嚴重違反多數決原則、違反民主法治！