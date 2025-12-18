北社等民團發聲 聲援行政機關採取「不副署」

政府決定不公布不實施《財劃法》和年金改革案，賴清德總統並為此發表談話，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。國民黨主席鄭麗文則用男人無法生小孩來形容總統所指「在野獨裁」的荒謬邏輯。前立委游毓蘭昨(17)日也透過臉書評論此說法的邏輯與制度條件皆不成立。

2025-12-18 12:45