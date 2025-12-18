北社等民團發聲 聲援行政機關採取「不副署」

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台灣北社聲援行政機關依法採取「不副署」或「保留執行」等憲政防衛作為舉行記者會，北社社長羅浚晅（左）與立委林楚茵（右）交換意見。記者林俊良／攝影
近期立法院藍白多數聯手推動多項修法，引發社會高度關切。台灣北社召集民團代表舉行記者會發聲，批評相關法案，不僅立法過程粗糙、內容失衡，更實質衝擊我國憲政秩序、財政紀律與世代正義，使國家治理面臨前所未有的制度風險。

台灣北社聲援行政機關依法採取「不副署」或「保留執行」等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免違憲狀態立即發生、維護國家正常運作的必要制度性煞車。指行政權並非立法權的被動執行者，而是對憲法與公共利益負有忠誠義務的憲政角色，當法律條文彼此衝突、牴觸既有法制，或迫使行政機關陷入違法處境時，依法節制執行，正是對憲法負責的行為。

北社等團體呼籲在此關鍵時刻，公民社會與行政體系共同指出，這些憲政防衛措施並非終局解方，而是防止惡法造成不可逆傷害的必要過渡，真正的制度出路，仍須回到憲法法庭的違憲審查，或依憲政機制將重大爭議交由人民最終仲裁。

近期立法院藍白多數聯手推動多項修法，引發社會高度關切。台灣北社召集民團代表舉行記者會，聲援行政機關依法採取「不副署」或「保留執行」等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免違憲狀態立即發生、維護國家正常運作的必要制度性煞車。記者林俊良／攝影
