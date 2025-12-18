拒出席立院「不副署」專案報告 潘孟安：嚴守憲法規範

立法院司法及法制委員會今天邀總統府秘書長潘孟安列席進行專題報告，不過潘孟安未出席。潘孟安在臉書表示，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

立法院司法及法制委員會今邀法務部長鄭銘謙率相關單位進行「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」專題報告並備質詢，另針對卓榮泰不副署財政收支劃分法修法，也邀請潘孟安到場進行報告。

潘孟安並未出席，他表示，過去蔡英文前總統執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安說，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。