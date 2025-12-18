快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

不副署白揪藍上街抗議 羅智強：黨團大會討論不排除可能

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、副書記長許宇甄（右）出席。記者季相儒／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、副書記長許宇甄（右）出席。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌昨透露藍白兩黨醞釀上街頭。國民黨立法院黨團書記長羅智強今說，國民黨、民眾黨進行密切意見交換，黨團大會擬討論具體方向。至於卓揆有可能對停砍年金提不副署，羅智強說，藍白共同提譴責案，並移送監察院來要求彈劾卓揆。

羅智強今出席黨團記者會，會後被問及黃國昌指藍白兩黨醞釀上街頭，他說，不副署是重大憲政危機，國民黨、民眾黨都在進行很密切的意見交換，明天黨團大會將討論具體行動方向。

羅智強表示，國民黨及立法院黨團絕對堅守立法委員的神聖的職責，制定福國利民的法案。行政院所謂不副署踐踏憲政、打臉賴清德總統，這一點他們絕不會屈服，他們會陸續推出更多福國利民法案，立法院本務就是把好的法案端出來。

羅智強也說，其他的任何可能性都不排除，一旦確定行動方針，就會來跟社會大眾說明。

媒體也詢問，針對停砍年金卓揆僅稱不會提出覆議，但並未說不副署，外界解讀有可能提不副署，是否有具體的作為反制？對此，羅智強回應，今天司法法制委員會，民眾黨跟國民黨有共同提案，針對卓榮泰予以譴責，同時也會移送監察院來要求彈劾，卓榮泰必須負擔這個政治責任。

羅智強說，其實總統府秘書長潘孟安去年12月25日，曾說行政院長不副署，是在打臉賴總統。他用原句送給卓榮泰，今有毀憲亂政總統，再一個打臉總統的院長，這兩個絕配，一個叫「賴皮總統」，一個是「無賴院長」，真的是「賴賴相連到天邊」，那真的是有夠賴皮的。

羅智強指出，憲政史上從來沒有行政院長拿副署權作為對抗立法院的武器，這個是賴總統跟卓榮泰發明的。今天質詢行政院秘書長張惇涵還說，這是賴總統叫卓榮泰做的，不算打臉賴總統，這兩個賴皮總統跟無賴院長，真的是絕配。

編輯推薦

行政院 副署 羅智強

延伸閱讀

影／立院通過譴責卓榮泰、潘孟安 民眾黨團提賴清德總統彈劾案

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

卓榮泰：精進屠宰場管理 加速豬隻溯源數位化

卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

相關新聞

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案、具名移請監察院彈劾行政院長卓榮...

不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安今天並未出席立法院進行專題報告。行政院秘書長張惇涵表示，除非涉...

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

行政院長卓榮泰行使不副署權，總統賴清德說是捍衛民主憲政，賴卓是「用清朝的劍斬明朝的官」，不但不是守憲法、護民主，根本是犯...

拒出席立院「不副署」專案報告 潘孟安：嚴守憲法規範

立法院司法及法制委員會今天邀總統府秘書長潘孟安列席進行專題報告，不過潘孟安未出席。潘孟安在臉書表示，依照我國憲法權力分立...

藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

藍委翁曉玲18日邀請總統府秘書長潘孟安到立法院，就總統賴清德不公布三讀法案《財劃法》備詢，但潘孟安並未出席…

不副署白揪藍上街抗議 羅智強：黨團大會討論不排除可能

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌昨透露藍白兩黨醞釀上街頭。國民黨立法院黨團書記長羅智強今說，國民黨、民眾黨進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。