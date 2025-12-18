不副署白揪藍上街抗議 羅智強：黨團大會討論不排除可能

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌昨透露藍白兩黨醞釀上街頭。國民黨立法院黨團書記長羅智強今說，國民黨、民眾黨進行密切意見交換，黨團大會擬討論具體方向。至於卓揆有可能對停砍年金提不副署，羅智強說，藍白共同提譴責案，並移送監察院來要求彈劾卓揆。

羅智強今出席黨團記者會，會後被問及黃國昌指藍白兩黨醞釀上街頭，他說，不副署是重大憲政危機，國民黨、民眾黨都在進行很密切的意見交換，明天黨團大會將討論具體行動方向。

羅智強表示，國民黨及立法院黨團絕對堅守立法委員的神聖的職責，制定福國利民的法案。行政院所謂不副署踐踏憲政、打臉賴清德總統，這一點他們絕不會屈服，他們會陸續推出更多福國利民法案，立法院本務就是把好的法案端出來。

羅智強也說，其他的任何可能性都不排除，一旦確定行動方針，就會來跟社會大眾說明。

媒體也詢問，針對停砍年金卓揆僅稱不會提出覆議，但並未說不副署，外界解讀有可能提不副署，是否有具體的作為反制？對此，羅智強回應，今天司法法制委員會，民眾黨跟國民黨有共同提案，針對卓榮泰予以譴責，同時也會移送監察院來要求彈劾，卓榮泰必須負擔這個政治責任。

羅智強說，其實總統府秘書長潘孟安去年12月25日，曾說行政院長不副署，是在打臉賴總統。他用原句送給卓榮泰，今有毀憲亂政總統，再一個打臉總統的院長，這兩個絕配，一個叫「賴皮總統」，一個是「無賴院長」，真的是「賴賴相連到天邊」，那真的是有夠賴皮的。

羅智強指出，憲政史上從來沒有行政院長拿副署權作為對抗立法院的武器，這個是賴總統跟卓榮泰發明的。今天質詢行政院秘書長張惇涵還說，這是賴總統叫卓榮泰做的，不算打臉賴總統，這兩個賴皮總統跟無賴院長，真的是絕配。