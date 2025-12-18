藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

藍委翁曉玲18日邀請總統府秘書長潘孟安到立法院，就總統賴清德不公布三讀法案《財劃法》備詢，但潘孟安並未出席，藍白隨即通過臨時提案，要求譴責潘孟安，並彈劾不副署《財劃法》的行政院長卓榮泰。白委黃國昌還透露要彈劾賴總統，聲稱即使立院投票不會超過三分之二，也要讓賴總統留下紀錄。

藍白批總統府缺席

立法院司法法制委員會18日邀請邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院覆議經全體立委2分之1以上決議維持原案，卓院長不依法副署、賴總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，但潘孟安並未出席。

針對總統府發言人郭雅慧17日曾表示，依照《憲法增修條文》第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢。但國民黨立委翁曉玲批評，總統依法必須公布法律，這並非行政裁量權，如此在法律上有重大疑義的行為，潘應該來立法院說明。

彈劾要賴到國會說明

同時，藍白由民眾黨立院總召黃國昌、國民黨團書記長羅智強臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰，同時也將對兩者提出彈劾。黃國昌表示，雖然總統彈劾案不會通過（全體立委3分之2通過，憲法法庭3分之2大法官通過），但還是要2分之1立委提案成立，以留下總統府、行政院毀憲亂政的紀錄。

「想當初，潘孟安還曾說不副署、不公布法律會造成憲政危機！」黃國昌痛批，去年《財劃法》通過後，行政院雖認為違憲，但總預算還是依照總統公布後的結果編列，但如今卻不公布、不執行，因此他希望發起彈劾，且依據《立院職權行使法》，被彈劾者要到國會說明，總統府逃得過這次，也逃不掉彈劾說明的場合。

政院批癱瘓憲法法庭

羅智強則提案針對潘孟安選擇性遵守《憲法》的雙標行為提出譴責，且質詢張惇涵與鄭銘謙時有不少火花。羅智強質疑：「不是表決多數就能贏…」這句話是誰說的，但張惇涵反駁說：「賴總統的意思是要尊重少數。」羅也質疑賴總統批評在野「獨裁」的說法，但張惇涵反駁：「癱瘓憲法法庭的就是在野黨。」雙方唇槍舌戰、互不相讓。

