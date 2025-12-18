不副署 王世堅勸隱忍 綠黨團：要嚴守國家利益最高底線

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立法院再修版財劃法，民進黨立委王世堅昨表示，執政黨原則就是抓大放小，就是要萬事隱忍，用協商方式盡量化解衝突。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這就是目前執政黨處境，相忍前提是為維持國家基本運作，相信是共同心聲，但還是要嚴守國家利益最高底線。

王世堅昨說，即便在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但是身為執政黨，就是要萬事隱忍，用協商的方式盡量去化解衝突，求同存異是民主的常規，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順。但在表決之前，大家可用協商方式，執政者盡可能地就是要去委曲求全，沒辦法每件事情都一蹴可幾、一步到位，所有的改革都必須一步一步達成。

鍾佳濱今上午開輿情回應記者會，他說，民進黨主席賴清德日前在民進黨部辦便當會，邀請51位立委全員與會，會場當中賴總統逐一詢問每位委員對於未來關於憲政體制如何因應，當下也做出全黨團一致支持，對於閣揆未來要行使副署權，對於毀憲亂政、造成國家萬劫不復法案，不予副署的決定支持。

鍾佳濱說，王世堅委員出席也表達認同，他提到的執政黨能忍則忍，也是大家認為目前執政黨處境，包括執政黨、行政團隊相忍為國，相忍前提是為維持國家基本運作，避免國政陷於萬劫不復，因此必要手煞車、防止墜入深淵是閣揆不得已作為，非常能體認王世堅提醒，相信是共同心聲，但還是要嚴守國家利益最高底線。