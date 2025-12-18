不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案、具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團將會在立法院會提出彈劾案，身為被彈劾人的賴清德總統必須依法列席。

立法院司法及法制委員會今天邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

不過，潘孟安今天以「憲政慣例」為由未出席，擔任會議主席的國民黨立委翁曉玲表示，強烈譴責此種行為，因為民主政治的基本原則，就是權力必須受到監督，國家領導人也是行政體系最高中樞，就算秘書長缺席也應該有副秘書長，否則就是嚴重瀆職，同時也傷害藐視國會。

黃國昌與國民黨立委羅智強分別提出2項臨時提案，前者所提內容為建請做成決議，針對賴總統、卓榮泰提出最嚴厲譴責，並且要求兩人依照憲法副署、公布法律。此外，針對卓榮泰拒絕副署財政收支劃分法，「由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長」。

羅智強所提臨時提案內容則為，潘孟安身為機關首長規避出席、蔑視國會監督，總統府與行政院近日一搭一唱「不副署、不執行、不公布」等大戲，總統府理應至立法院報告說明，如今卻搬出「不符慣例」為由拒不出席，這種有權無責的行徑開創規避監督的惡例，因此針對迴避監督、藐視國會的行政，委員會向潘孟安表達嚴正譴責。

臨時提案宣讀結束以後，由於民進黨立委提出異議，翁曉玲宣布採用舉手表決，在野黨立委皆以人數優勢通過，隨後進入報告與詢答等會議程序。

黃國昌表示，民眾黨團將在立法院會提出彈劾案，立法院職權行使法的規定非常清楚，賴總統身為被彈劾人必須列席，面對賴總統與卓榮泰毀憲亂政的行為，在野黨立委或許沒有足夠票數將其成立，但是可以在憲政史上開大門走大路，應該遵守的憲政程序還是要進行。