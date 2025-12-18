酸卓榮泰遇「政治渣男」 國民黨：「清德宗」不副署想君主立憲？

府院拍板不副署「財劃法」，引發憲政爭議。國民黨今舉行記者會質疑，賴清德總統與行政院長卓榮泰唱了違法、違憲雙簧，難道「清德宗」的賴清德想要君主立憲嗎？

台北大學公行系教授劉嘉薇指出，行政院不副署是不應該發生、也不可以發生。根據「憲法增修條文」，「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常清楚。財劃法覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。

劉嘉薇指出，總統府秘書長潘孟安曾說「沒有不副署的空間」，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為民進黨知道是不能做的；但這次為什麼又做了？應該已經沒有任何策略或步數可操作了。她認為，若認為財劃法有窒礙難行的部分，可再提出來，全盤不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意；也凸顯執政黨團隊知法玩法。

律師葉慶元表示，賴總統拒絕公布財劃法是違憲的；卓榮泰於覆議失敗後，仍拒絕接受立法院多數民意通過之法律，也是違憲的；憲法法庭停擺，是因賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提出公正法律人士出任大法官；NCC停擺，也因賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。

葉慶元說，如果國家元首可自己決定什麼法律公布，什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫帝制。清朝光緒皇帝頒布「欽定憲法大綱」的「君上大權」，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。這不就是現在賴清德想的事嗎？

葉慶元說，連1908年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，滿清只能另外頒佈1911「憲法重大信條十九條」，放棄國家元首的法律審核權。賴總統及民進黨支持者的憲政理念，比117年前滿清知識分子還不如。

國民黨發言人江怡臻說，「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全是賴總統兼黨主席一個人的操控，不副署與倒閣沒有任何關係，民進黨卻混為一談。她為卓榮泰感到委屈，遇到「政治渣男」賴清德，還要幫這位「民主刺客」葬送台灣好不容易得來的民主。

江怡臻說，民進黨希望倒閣後，再使用司法、行政資源手段，確保民進黨完全執政；若沒有，再次罷免、再次不副署，直到民進黨選贏為止。同時，民進黨就是要全綠的大法官，直到立法院修出民進黨想要的法律。台灣民主已進入ICU，大家必須覺醒，2026、2028用選票換下民進黨，否則賴清德會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。