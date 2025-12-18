不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安今天並未出席立法院進行專題報告。行政院秘書長張惇涵表示，除非涉及預算及相關法律案，總統府不需要到立法院備詢，因此完全符合憲法規定，前總統陳水扁、馬英九及蔡英文執政時期都是如此。

立法院司法及法制委員會今天邀請潘孟安、張惇涵等人就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

「菩薩畏因，眾生畏果」，張惇涵會前受訪時說，如果立法院願意理性討論政院版財政收支劃分法、邀請行政院長針對財劃法覆議案進行報告，那麼卓榮泰也不會依照憲法規定不予副署，「如果立法院議事程序能夠按照憲法、民主程序進行，今天也不需要再新增這項專案報告。」

張惇涵說明，行政院依照憲法規定列席立法院備詢，「這是我們的憲法責任」，而除非涉及預算及相關法律案，總統府不需要到立法院備詢，「這也符合憲法相關規定」，從陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德總統執政時期皆是如此，因為所有權力分立、監督制衡的作為都必須合法合憲，這就是行政院跟總統府的立場。

媒體詢問，部分學者認為「副署」是行政院長義務而非選擇，如今是否變成各自解讀憲法。張惇涵聽聞後表示，許多法律學者也提出副署權的見解，我國憲法第37條明文規定，「總統依法公布法律，須經行政院長副署」，就像他本人今天前來備詢，發言也須經過主席同意，「但這個須經不代表主席一定要同意」，這個法律見解非常明確。

張惇涵說明，憲法機制設計得很清楚，過去規定覆議被立法院否決，行政院長應該接受或辭職，「但是這項規定修憲時已被修掉」，現行憲法增修條文第3條明定，「如果立法院不認同、不同意行政院長做出不副署的決定，可以依立法院職權行使法提出釋憲，或者依照憲法增修條文提出不信任案，行政院沒有違憲與獨裁的問題。」

張惇涵說，相互監督與制衡的機制本來就存在，行政院沒有違憲與獨裁的問題，憲法規定五權分立制度，「任何一個權的獨大才是獨裁，但是以過去近2年的時間來看，哪個權獨大、哪個權獨裁，國人應該會打分數」。